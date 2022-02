Appli mobile TourMaG



Frontier Airlines - Spirit Airlines : création de la 5e compagnie aérienne aux USA Frontier Airlines et Spirit Airlines ont accepté de fusionner après l'offre de rachat de la 1ère

Nous vous l'avons souvent dit, les crises favorisent les concentrations, aux USA la marche a déjà commencé. Deux compagnies aériennes à bas coûts ont annoncé leur mariage. Frontier Airlines prend la possession de Spirit Airlines, entrainant ainsi la création de la 5e compagnie du pays, donc l'une des plus importantes du monde.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 8 Février 2022

Les crises, comme nous venons de traverser, ont la fâcheuse tendance à favoriser les concentrations sur les marchés.



Ainsi, les groupes ayant une trésorerie plus saine profitent de l'affaiblissement de ses concurrents pour grossier. Aux Etats-Unis, la marche est déjà bien en cours, avec la création tout simplement de la 5e compagnie aérienne du pays.



En effet, après l'offre de 2,54 milliards d'euros de Frontier Airlines pour racheter sa concurrente Spirit Airlines, les conseils d'administration des sociétés ont approuvé le mariage.



" La transaction est centrée sur la création d'un concurrent agressif à bas prix qui servira mieux les clients, élargira les possibilités de carrière pour les membres de notre équipe et créera de la valeur pour nos actionnaires ", a déclaré Ted Christie, PDG de Spirit, sur le site de CNBC.



L'opération est évaluée à 5,79 milliards d'euros.

Frontier Airlines - Spirit Airlines crée une compagnie équivalente à Ryanair L'enjeu de l'opération étant de créer un contrepoids aux historiques American, Delta, United et Southwest, contrôlant près de 80% de l'aérien outre-Atlantique.



" L'administration Biden a clairement indiqué au cours de l'année écoulée qu'elle souhaitait promouvoir la concurrence dans le secteur du transport aérien, et cette fusion est vraiment une réponse pour rétablir l'équilibre, d'un point de vue concurrentiel, entre les quatre grandes compagnies ", a déclaré Barry Biffle, PDG de Frontier Airlines, à nos confrères de News 12 Westchester.



Une opération qui ne vous parle sans doute pas beaucoup et pourtant, les deux entités possèdent 280 avions, avec plus de 350 en commande. Le rapprochement constituera sensiblement un groupe, au niveau de la flotte, de la même grandeur que Ryanair (520 appareils d'ici 2024).



A noter que ce soit Frontier Airlines ou Spirit Airlines, les deux entreprises ont affiché des résultats négatifs sur l'ensemble de l'année 2021.



La fusion doit permettre la création de nouvelles liaisons qui ne sont pas actuellement desservies par des transporteurs à très bas prix. Nous parlons là bien de compagnie à "très bas prix", puisque les compagnies affirment que leurs coûts sont jusqu'à 40 % inférieurs au kilomètre.



Elles affirment également que la société fusionnée se développera et créera 10 000 nouveaux emplois d'ici 2026.



Alors que Frontier Airlines et Spirit Airlines sont souvent stigmatisés pour avoir une mauvaise relation client, avec des retours très négatifs de la part des passagers, le regroupement aurait la vertu, selon les principaux intéressés, de créer une compagnie plus fiable avec moins de perturbations des vols.

