Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025

C’est un chantier à la mesure du géant.
Avec ses 340 mètres de long, ses 16 ponts et ses 1 250 cabines, le Disney Fantasy attire tous les regards depuis son arrivée au port de commerce de Brest.
Sorti des chantiers Meyer Werft à Papenburg en 2012, le navire de Disney Cruise Line est entré en cale sèche le 1er octobre 2025, après avoir quitté Southampton la veille.
Point d’orgue de ce passage en forme, selon le Télégramme : le remplacement du bulbe d’étrave, une pièce de 170 tonnes préparée par Damen Shiprepair Brest avec l’appui des ingénieurs allemands.
Plus effilée que l’ancienne, cette nouvelle étrave doit réduire la consommation de carburant.
Disney Fantasy : 4 000 personnes mobilisées et 700 camions de matériel
Toujours selon le quotidien régional, près de 4 000 personnes - équipes de Damen, sous-traitants et équipage - sont mobilisées sur ce chantier hors normes.
L’ampleur logistique est à la hauteur : 700 camions ont déjà livré une centaine de conteneurs de pièces et de matériaux.
Outre les interventions sur la propulsion et la carène, une peinture silicone sera appliquée pour améliorer la glisse du navire.
À l’intérieur, 40 kilomètres de moquette seront remplacés et de nombreux aménagements modernisés.
Prévu jusqu’au 28 octobre, cet arrêt technique doit permettre au paquebot, orné de Dumbo sur sa poupe, de reprendre la mer en direction des Caraïbes.
Lire aussi : Disney Adventure : le nouveau navire qui vous plonge au cœur de Marvel et Pixar en 2025 !
