Star Croisières : un naufrage au cœur de l’été [ABO]

« La faillite de Star Croisières a laissé des milliers de passagers dans l’incertitude cet été. » @Deposit-Photos.Com
Star Croisières, basée à Monaco et spécialisée dans la vente de croisières, a cessé ses paiements fin juillet. Selon la justice monégasque, son passif atteint environ 8 millions d’euros, pour 4,3 millions d’actifs seulement, dont 3,4 millions jugés recouvrables. Des milliers de clients sont concernés par cette défaillance qui touche Costa, MSC, Royal Carribean ou encore Norwegian.
MSC Croisières, après un week-end de réflexion, a accepté de prendre en charge les clients lésés : les passagers ayant réglé intégralement peuvent embarquer sur présentation d’une preuve de paiement, les autres doivent solder directement auprès de la compagnie.
Costa a immédiatement annoncé qu’elle sécuriserait les départs les plus imminents. Dans les deux cas, les compagnies se subrogent ensuite dans les droits des passagers et pourront déclarer leurs créances auprès du liquidateur.
À l’inverse, Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line ont refusé tout embarquement sans règlement direct.
MSC Croisières, après un week-end de réflexion, a accepté de prendre en charge les clients lésés : les passagers ayant réglé intégralement peuvent embarquer sur présentation d’une preuve de paiement, les autres doivent solder directement auprès de la compagnie.
Costa a immédiatement annoncé qu’elle sécuriserait les départs les plus imminents. Dans les deux cas, les compagnies se subrogent ensuite dans les droits des passagers et pourront déclarer leurs créances auprès du liquidateur.
À l’inverse, Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line ont refusé tout embarquement sans règlement direct.
Autres articles
-
Tous les ports grecs désormais soumis à une taxe de débarquement
-
Disney Magic annule une croisière en 2026
-
Barcelone programme la fermeture de deux terminaux de croisières d’ici 2030
-
Électrification : la croisière reste à quai dans les ports européens [ABO]
-
AIDA renonce aux croisières au Moyen-Orient pour l’hiver 2025-2026
Les compagnies ont réagi très vite
« MSC a d’abord annulé certains départs, mais a très vite rectifié en proposant des reports ou des avoirs valables jusqu’en 2027. Ils ont même mis en place une cellule de téléconseillers qui travaillait parfois jusqu’à minuit. Quand ça ne va pas, il faut le dire, mais quand ça va, il faut aussi le souligner : MSC a réagi de façon très juste », témoigne Karen Lebigre, juriste et porte-parole du collectif Victimes de Star Croisières.
Selon elle, Costa « a immédiatement embarqué les clients ayant réglé intégralement leur croisière », même si le flou persiste pour les départs futurs et pour ceux qui avaient encore un solde à régler. Un compte à rebours est lancé : les créances doivent être déposées auprès du liquidateur avant le 15 septembre.
CFC a également été citée en exemple, pour avoir repris le seul client concerné du collectif et appliqué une solution jugée satisfaisante.
Selon elle, Costa « a immédiatement embarqué les clients ayant réglé intégralement leur croisière », même si le flou persiste pour les départs futurs et pour ceux qui avaient encore un solde à régler. Un compte à rebours est lancé : les créances doivent être déposées auprès du liquidateur avant le 15 septembre.
CFC a également été citée en exemple, pour avoir repris le seul client concerné du collectif et appliqué une solution jugée satisfaisante.
Un arbitrage financier et réputationnel
Sur le plan juridique, rien n’obligeait les compagnies à assister les clients de Star Croisières. « À partir du moment où elles n’ont pas été payées, elles n’avaient aucun engagement contractuel direct vis-à-vis du consommateur », rappelle l'avocate spécialisée dans le droit du tourisme Chloé Rezlan. Leur intervention relève donc d’un choix commercial, entre coût financier et enjeu réputationnel.
Très vite, le collectif Victimes de Star Croisières s’est organisé, fédérant jusqu’à 570 membres sur WhatsApp et Facebook. Sa visibilité médiatique, notamment au JT de France 2, a sans doute accéléré les annonces des compagnies, soucieuses de ne pas ternir leur image.
« La pression des réseaux sociaux a joué un rôle essentiel », confirme Karen Lebigre. « Plus on est nombreux, plus ça bouge. »
Très vite, le collectif Victimes de Star Croisières s’est organisé, fédérant jusqu’à 570 membres sur WhatsApp et Facebook. Sa visibilité médiatique, notamment au JT de France 2, a sans doute accéléré les annonces des compagnies, soucieuses de ne pas ternir leur image.
« La pression des réseaux sociaux a joué un rôle essentiel », confirme Karen Lebigre. « Plus on est nombreux, plus ça bouge. »
Star Croisières : une faille réglementaire
Le scandale met en lumière un angle mort : immatriculée à Monaco, Star Croisières n’était pas couverte par un garant, privant les clients français des recours habituels.
Or, selon Chloé Rezlan, « à partir du moment où une agence vise le consommateur français – par la langue de son site, ses salons, sa communication – elle doit fournir une garantie financière, même si elle est immatriculée hors de l’UE ».
Le Code du Tourisme (article L211-18-1) impose en effet à toute agence hors UE visant le consommateur français de fournir une garantie contre l’insolvabilité.
Encore faut-il le savoir, et il peut être difficile de résister à des échéanciers attractifs, parfois étalés sur deux ou trois ans, comme ceux proposés par Star Croisières. Forte de plus de dix ans d’existence, l’agence inspirait confiance à de nombreux clients. « La croisière s’est démocratisée et n’est pas réservée aux riches », insiste Karen Lebigre, citant des clients aux revenus modestes qui avaient parfois investi toutes leurs économies dans un voyage.
L'avocate rappelle que cette garantie joue aussi un rôle de garde-fou : les garants contrôlent chaque année les comptes et peuvent se retirer en cas d’anomalies. En l’absence de ce filtre, le risque est de voir se développer des montages de type Ponzi, où l’argent des nouveaux clients finance les anciens – un mécanisme qui, selon plusieurs témoignages, aurait précipité la chute de Star Croisières.
Or, selon Chloé Rezlan, « à partir du moment où une agence vise le consommateur français – par la langue de son site, ses salons, sa communication – elle doit fournir une garantie financière, même si elle est immatriculée hors de l’UE ».
Le Code du Tourisme (article L211-18-1) impose en effet à toute agence hors UE visant le consommateur français de fournir une garantie contre l’insolvabilité.
Encore faut-il le savoir, et il peut être difficile de résister à des échéanciers attractifs, parfois étalés sur deux ou trois ans, comme ceux proposés par Star Croisières. Forte de plus de dix ans d’existence, l’agence inspirait confiance à de nombreux clients. « La croisière s’est démocratisée et n’est pas réservée aux riches », insiste Karen Lebigre, citant des clients aux revenus modestes qui avaient parfois investi toutes leurs économies dans un voyage.
L'avocate rappelle que cette garantie joue aussi un rôle de garde-fou : les garants contrôlent chaque année les comptes et peuvent se retirer en cas d’anomalies. En l’absence de ce filtre, le risque est de voir se développer des montages de type Ponzi, où l’argent des nouveaux clients finance les anciens – un mécanisme qui, selon plusieurs témoignages, aurait précipité la chute de Star Croisières.
Une alerte pour la profession
Attention, aussi, à ne pas faire d'amalgames : des agences à Monaco sont couvertes par des garants comme Groupama et respectent les obligations envers la clientèle française. Mais le cas Star Croisières rappelle l’importance du cadre français.
Les instances professionnelles, APST et EDV, ont tout intérêt à redoubler d’efforts pour valoriser cette singularité : la coccinelle de la garantie financière et l’immatriculation Atout France.
« Une garantie exceptionnelle, souligne Chloé Rezlan, qui n’existe nulle part ailleurs et qui représente une charge lourde pour les professionnels. Mais c’est aussi une sécurité unique pour les clients. » La campagne Stop Arnaques initiée par les EDV n'est pas de trop.
De leur côté, les victimes ne comptent pas en rester là. «i[ Nous allons aussi déposer plainte au pénal »,]u annonce Karen Lebigre. « Certains passagers coincés, à Miami par exemple, en Espagne ont eu à payer de coûteux frais annexes. »
En parallèle, le collectif salue « la réactivité et la bienveillance du liquidateur judiciaire, déjà à pied d’œuvre avec ses représentants pour simplifier les procédures.
Les instances professionnelles, APST et EDV, ont tout intérêt à redoubler d’efforts pour valoriser cette singularité : la coccinelle de la garantie financière et l’immatriculation Atout France.
« Une garantie exceptionnelle, souligne Chloé Rezlan, qui n’existe nulle part ailleurs et qui représente une charge lourde pour les professionnels. Mais c’est aussi une sécurité unique pour les clients. » La campagne Stop Arnaques initiée par les EDV n'est pas de trop.
De leur côté, les victimes ne comptent pas en rester là. «i[ Nous allons aussi déposer plainte au pénal »,]u annonce Karen Lebigre. « Certains passagers coincés, à Miami par exemple, en Espagne ont eu à payer de coûteux frais annexes. »
En parallèle, le collectif salue « la réactivité et la bienveillance du liquidateur judiciaire, déjà à pied d’œuvre avec ses représentants pour simplifier les procédures.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Laurent Guéna
Voir tous les articles de Laurent Guéna