TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Star Croisières : un naufrage au cœur de l’été [ABO]

Une faillite qui fait du bruit


Des milliers de clients impactés, une enquête pénale ouverte à Monaco : le naufrage de Star Croisières soulève de nombreuses questions.


Rédigé par le Mardi 26 Août 2025

« La faillite de Star Croisières a laissé des milliers de passagers dans l’incertitude cet été. » @Deposit-Photos.Com
« La faillite de Star Croisières a laissé des milliers de passagers dans l’incertitude cet été. » @Deposit-Photos.Com
DITEX
Star Croisières, basée à Monaco et spécialisée dans la vente de croisières, a cessé ses paiements fin juillet. Selon la justice monégasque, son passif atteint environ 8 millions d’euros, pour 4,3 millions d’actifs seulement, dont 3,4 millions jugés recouvrables. Des milliers de clients sont concernés par cette défaillance qui touche Costa, MSC, Royal Carribean ou encore Norwegian.

MSC Croisières, après un week-end de réflexion, a accepté de prendre en charge les clients lésés : les passagers ayant réglé intégralement peuvent embarquer sur présentation d’une preuve de paiement, les autres doivent solder directement auprès de la compagnie.

Costa a immédiatement annoncé qu’elle sécuriserait les départs les plus imminents. Dans les deux cas, les compagnies se subrogent ensuite dans les droits des passagers et pourront déclarer leurs créances auprès du liquidateur.

À l’inverse, Royal Caribbean et Norwegian Cruise Line ont refusé tout embarquement sans règlement direct.

Autres articles

Les compagnies ont réagi très vite

« MSC a d’abord annulé certains départs, mais a très vite rectifié en proposant des reports ou des avoirs valables jusqu’en 2027. Ils ont même mis en place une cellule de téléconseillers qui travaillait parfois jusqu’à minuit. Quand ça ne va pas, il faut le dire, mais quand ça va, il faut aussi le souligner : MSC a réagi de façon très juste », témoigne Karen Lebigre, juriste et porte-parole du collectif Victimes de Star Croisières.

Selon elle, Costa « a immédiatement embarqué les clients ayant réglé intégralement leur croisière », même si le flou persiste pour les départs futurs et pour ceux qui avaient encore un solde à régler. Un compte à rebours est lancé : les créances doivent être déposées auprès du liquidateur avant le 15 septembre.

CFC a également été citée en exemple, pour avoir repris le seul client concerné du collectif et appliqué une solution jugée satisfaisante.

Un arbitrage financier et réputationnel

Sur le plan juridique, rien n’obligeait les compagnies à assister les clients de Star Croisières. « À partir du moment où elles n’ont pas été payées, elles n’avaient aucun engagement contractuel direct vis-à-vis du consommateur », rappelle l'avocate spécialisée dans le droit du tourisme Chloé Rezlan. Leur intervention relève donc d’un choix commercial, entre coût financier et enjeu réputationnel.

Très vite, le collectif Victimes de Star Croisières s’est organisé, fédérant jusqu’à 570 membres sur WhatsApp et Facebook. Sa visibilité médiatique, notamment au JT de France 2, a sans doute accéléré les annonces des compagnies, soucieuses de ne pas ternir leur image.

« La pression des réseaux sociaux a joué un rôle essentiel », confirme Karen Lebigre. « Plus on est nombreux, plus ça bouge. »

Star Croisières : une faille réglementaire

Le scandale met en lumière un angle mort : immatriculée à Monaco, Star Croisières n’était pas couverte par un garant, privant les clients français des recours habituels.

Or, selon Chloé Rezlan, « à partir du moment où une agence vise le consommateur français – par la langue de son site, ses salons, sa communication – elle doit fournir une garantie financière, même si elle est immatriculée hors de l’UE ».

Le Code du Tourisme (article L211-18-1) impose en effet à toute agence hors UE visant le consommateur français de fournir une garantie contre l’insolvabilité.

Encore faut-il le savoir, et il peut être difficile de résister à des échéanciers attractifs, parfois étalés sur deux ou trois ans, comme ceux proposés par Star Croisières. Forte de plus de dix ans d’existence, l’agence inspirait confiance à de nombreux clients. « La croisière s’est démocratisée et n’est pas réservée aux riches », insiste Karen Lebigre, citant des clients aux revenus modestes qui avaient parfois investi toutes leurs économies dans un voyage.

L'avocate rappelle que cette garantie joue aussi un rôle de garde-fou : les garants contrôlent chaque année les comptes et peuvent se retirer en cas d’anomalies. En l’absence de ce filtre, le risque est de voir se développer des montages de type Ponzi, où l’argent des nouveaux clients finance les anciens – un mécanisme qui, selon plusieurs témoignages, aurait précipité la chute de Star Croisières.

Une alerte pour la profession

Attention, aussi, à ne pas faire d'amalgames : des agences à Monaco sont couvertes par des garants comme Groupama et respectent les obligations envers la clientèle française. Mais le cas Star Croisières rappelle l’importance du cadre français.

Les instances professionnelles, APST et EDV, ont tout intérêt à redoubler d’efforts pour valoriser cette singularité : la coccinelle de la garantie financière et l’immatriculation Atout France.

« Une garantie exceptionnelle, souligne Chloé Rezlan, qui n’existe nulle part ailleurs et qui représente une charge lourde pour les professionnels. Mais c’est aussi une sécurité unique pour les clients. » La campagne Stop Arnaques initiée par les EDV n'est pas de trop.

De leur côté, les victimes ne comptent pas en rester là. «i[ Nous allons aussi déposer plainte au pénal »,]u annonce Karen Lebigre. « Certains passagers coincés, à Miami par exemple, en Espagne ont eu à payer de coûteux frais annexes. »

En parallèle, le collectif salue « la réactivité et la bienveillance du liquidateur judiciaire, déjà à pied d’œuvre avec ses représentants pour simplifier les procédures.


Lu 1189 fois

Tags : croisiere, Star Croisières, stop arnaque
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
IFTM

Brand news CruiseMaG

Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?

Tour du monde en croisière : comment choisir le bon itinéraire ?
Entre aventure, confort et diversité culturelle, les 3 tours du monde Costa 2026 et 2027 offrent...
Dernière heure

Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal

Aviareps : Isabelle Gilquin responsable du pôle tourisme

Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Corsair : Nantes et Bordeaux reliées aux Antilles cet hiver !

Brand News

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !

Devenez partenaire de la soirée IFTM TourMaG Party !
La soirée IFTM TourMaG Party revient le 25 septembre 2025 à Paris. L'occasion idéale de marquer les...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Larmor-Plage (56))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

NAUTIL - Conseillers voyages expérimentés H/F - CDI - (Paris 17e, Lille et Bordeaux)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

LE JAPON COMMENCE AVEC ANA : devenez un expert du Japon et d’ANA et gagnez une valise ANA !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens

Septembre, le nouveau mois préféré des Français et des Européens
Partez en France

Partez en France

Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal

Corrèze : un nouvel espace muséal pour plonger dans l’univers de Néandertal
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni

Le DMC indien Creative Travel s’implante au Royaume-Uni
Production

Production

Voyamar dévoile ses brochures 2026

Voyamar dévoile ses brochures 2026
AirMaG

AirMaG

Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?

Grève en Grèce le 28 août : quelles conséquences pour les voyageurs ?
Transport

Transport

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !

SNCF : Sud Rail veut "tout bloquer" le 10 septembre !
La Travel Tech

La Travel Tech

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?

Le métier d'agent de voyages menacé par l'IA ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Four Seasons s’installe à Mumbai avec des résidences privées

Four Seasons s’installe à Mumbai avec des résidences privées
HotelMaG

Hébergement

IHG Hotels & Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde

IHG Hotels &amp; Resorts franchit le cap du million de chambres dans le monde
Futuroscopie

Futuroscopie

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
CruiseMaG

CruiseMaG

Star Croisières : un naufrage au cœur de l’été [ABO]

Star Croisières : un naufrage au cœur de l’été [ABO]
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi GO : Club Med lance un tour de France

Emploi GO : Club Med lance un tour de France
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles

Les coûts des voyages d’affaires en hausse malgré les contrôles
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias