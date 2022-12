"Un tourisme de masse en croissance ne sera jamais durable" selon Timothée Parrique 🔑

D’abord : moins de kilomètres et moins de kilomètres par heure.



Nous devons voyager moins loin et plus lentement. Je pense à des concepts comme le « slow travel » qui prône une expérience du voyage non seulement plus responsable écologiquement, mais aussi plus riche socialement. Fini les pubs stupides qui réduisent notre notion de voyage aux cocotiers polynésiens.



Ça me rappelle la campagne de communication « le dépaysement près de chez vous » qui vantait l’eau turquoise des Caraibzh bretons !



Contre l’expérience du blockbuster américain regardé dans l’avion pour aller dans une chaîne d’hôtel all-inclusive, privilégions les trains de nuit et les hôtels coopératifs.



Marcel Proust écrivait que « le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux ».



Passons d’une philosophie du voyage obnubilée par l’amassement de photos de paysage, un tourisme de la quantité, à un tourisme de la qualité, selon les principes de la sobriété heureuse.



Oui. Le capitalisme est un système où la production est organisée de manière spécifique afin de maximiser la plus-value monétaire, la fameuse accumulation du capital, sur la base de la propriété privée des moyens de production et du salariat.



C’est donc un système qui ne peut pas décroître sans générer des crises.



Si l’on veut sortir de la croissance, il faudra donc nécessairement sortir du capitalisme, c’est-à -dire réduire l’importance sociale des institutions qui le composent : le salariat, les marchandises et les marchés, la propriété privée des moyens de production, et l’entreprise à but lucratif.