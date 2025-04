La décroissance, seul projet vraiment durable pour le tourisme ? [ABO]

Aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative au ski. On parle beaucoup de tourisme de 4 saisons, de VTT, des pistes de luges et de toutes sortes d'activités estivales, sauf que dans la majorité des cas les opérateurs perdent de l'argent.



Aujourd'hui des stations de moyenne ou basse altitude qui investissent dans des canons à neige, c'est de

Elles se retrouvent bloquées dans un sentier de dépendance et sont plus vulnérables.



C'est justement dans ces conditions qu'il est nécessaire de parler de décroissance et de planifier les choses,"

Il y a assez peu de travaux empiriques et j'aimerais justement explorer cette dimension. Le secteur doit dépasser l'antagonisme des pros et anti-tourisme. Selon moi ces discussions et décisions, pour réduire les dépendances, doivent être prises à l'échelon local et non national.



Il n'est pas possible selon moi d'avoir un plan national de décarbonation, donc de décroissance, il faut prendre en compte les spécificités des lieux. Par exemple, il n'est pas possible d'appliquer les mêmes recettes à Chamonix qu'à Marseille ou Dieppe,

Et pour éviter une récession économique, il est nécessaire que les acteurs prennent en main leur destin.Ils doivent s'asseoir autour d'une table et planifier. "affirme celui qui a fait un doctorat sur la disparition des glaciers.Entre la théorie et la pratique, il n'y a pas un pas à franchir, mais une fusée à prendre, puisque pour l'heure la décroissance est restée seulement au stade du concept." estime le géographe.Les élus politiques, à l'échelle nationale, sont perçus par le chercheur comme un nœud de blocage.Face à cette absence de remise en question et de garde-fou, les stations de ski sont engagées dans la fuite en avant de l'indispensable montée en gamme, dans le but de faire grimper leurs recettes.Nous parlons là des lieux touristiques qui seront les plus vite impactés par le réchauffement climatique.