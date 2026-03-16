Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

TourMaG - La Corse sera-t-elle la destination de l’été ?
Edouard Poinsignon - Selon les chiffres de l’Insee, les hébergements collectifs de Corse (hôtels, résidences, campings…) ont enregistré dix millions de nuitées entre avril et septembre 2025, en hausse de 1,4% par rapport à 2024, dont 6,6 millions de nuitées françaises (+2,1%). L’institut précise que l’attractivité de l’avant-saison et de septembre se confirme.
2026 pourrait conforter cette tendance à la hausse à un moment où, avec la guerre au Moyen-Orient, les Français s’interrogent quant à leur prochaine destination de vacances.
Plus que jamais, la Corse s’impose comme une destination dépaysante, mais facile à joindre en avion ou bateau et surtout, sécure. L’île pourrait faire figure de destination refuge cet été.
2026 pourrait conforter cette tendance à la hausse à un moment où, avec la guerre au Moyen-Orient, les Français s’interrogent quant à leur prochaine destination de vacances.
Plus que jamais, la Corse s’impose comme une destination dépaysante, mais facile à joindre en avion ou bateau et surtout, sécure. L’île pourrait faire figure de destination refuge cet été.
TourMaG - Dans ce contexte, comment se comporte Ollandini Voyages ?
Edouard Poinsignon - Les tendances sont très bonnes, avec des volumes de demandes en forte progression et des prises de commande qui augmentent d’environ 35%, malgré des budgets clients plus restreints. Plus que jamais, nous souhaitons accompagner les distributeurs qui ont besoin de produits qui rassurent leurs clients.
Rappelons qu’Ollandini Voyages réalise 98% de ses ventes via les agences de voyages, avec une équipe de quatre commerciaux sur le terrain et deux commerciaux pour les groupes, qui représentent environ un quart de notre activité.
Nous sommes le premier tour-opérateur français BtoB sur la Corse, avec une expertise reconnue : le groupe Ollandini dispose de son propre réceptif, de guides, de la plus large flotte d’autocars de l’île, possède trois hôtels : Radisson, Moby Dick et Castell’ Verde. Et nous revendons de nombreux partenaires : hôtels, résidences, clubs, campings…
Rappelons qu’Ollandini Voyages réalise 98% de ses ventes via les agences de voyages, avec une équipe de quatre commerciaux sur le terrain et deux commerciaux pour les groupes, qui représentent environ un quart de notre activité.
Nous sommes le premier tour-opérateur français BtoB sur la Corse, avec une expertise reconnue : le groupe Ollandini dispose de son propre réceptif, de guides, de la plus large flotte d’autocars de l’île, possède trois hôtels : Radisson, Moby Dick et Castell’ Verde. Et nous revendons de nombreux partenaires : hôtels, résidences, clubs, campings…
TourMaG - Quelles sont les axes de votre stratégie pour 2026 ?
Edouard Poinsignon - Nous proposons la plus large offre en Corse, pour répondre à toutes les envies : des séjours balnéaires en club, hôtel ou camping, des circuits en groupe, des autotours en voiture ou moto et des expériences culturelles et gastronomiques, des randonnées…
Si l’été reste essentiel, notre ambition est de développer également les ailes de saison, au printemps et à l’automne. Pour cela, nous disposons de blocs sièges pour Ajaccio sur Air Corsica, Transavia ou encore Volotea, au départ de Paris et des métropoles régionales : Lyon, Nantes, Strasbourg, Caen, Lille, Toulouse et Brest.
Ils permettent de disposer d’un stock à bon prix, y compris au plus fort de la saison estivale. Nous travaillons également avec toutes les compagnies aériennes et de ferries qui desservent la Corse.
Nous avons anticipé une baisse du panier moyen des clients. Ollandini Voyages a pris les devants en lançant dès le début de saison "La Corse à moins de 599 €", une offre packagée vol + hébergement, y compris en été, pour rendre la destination plus accessible et casser les idées reçues sur ses prix.
Produits différenciants, force commerciale développée, service réservation experte et production linéaire, Ollandini Voyages met tout en œuvre pour accompagner les partenaire B2B dans un nouveau positionnement de la destination, et une solution de report sécuritaire dans une situation fragilisée.
Si l’été reste essentiel, notre ambition est de développer également les ailes de saison, au printemps et à l’automne. Pour cela, nous disposons de blocs sièges pour Ajaccio sur Air Corsica, Transavia ou encore Volotea, au départ de Paris et des métropoles régionales : Lyon, Nantes, Strasbourg, Caen, Lille, Toulouse et Brest.
Ils permettent de disposer d’un stock à bon prix, y compris au plus fort de la saison estivale. Nous travaillons également avec toutes les compagnies aériennes et de ferries qui desservent la Corse.
Nous avons anticipé une baisse du panier moyen des clients. Ollandini Voyages a pris les devants en lançant dès le début de saison "La Corse à moins de 599 €", une offre packagée vol + hébergement, y compris en été, pour rendre la destination plus accessible et casser les idées reçues sur ses prix.
Produits différenciants, force commerciale développée, service réservation experte et production linéaire, Ollandini Voyages met tout en œuvre pour accompagner les partenaire B2B dans un nouveau positionnement de la destination, et une solution de report sécuritaire dans une situation fragilisée.
TourMaG – Comment vous démarquez-vous ?
Edouard Poinsignon - Nous innovons avec des produits hors des sentiers battus. Ils doivent permettre aux agences de mettre en avant leur expertise et leur savoir-faire auprès des clients, et de reprendre la main face aux géants du web, avec des offres différenciantes.
Ainsi, Ollandini a acheté huit vans California tout équipés, capables d’accueillir jusqu’à quatre personnes, afin de proposer des autotours en totale liberté baptisés « Corsica Avantour », pour une vraie expérience de slow tourisme.
Grace à notre connaissance pointue de l’île, nous lançons également « Corsica Tradizioni », un autotour qui fait la part belle aux terroirs corses et à leurs richesses culturelles et gastronomiques, avec des logements en chambres d’hôte.
Et parce que la Corse est aussi belle côté terre que côté mer, nous lançons des combinés qui mêlent croisière sur un voilier de Catlante Catamarans (10 pers. maxi), et séjour dans notre hôtel Radisson situé à Porticcio, avec deux excursions accompagnées à Corte et Bonifacio.
Ces nouveautés s’ajoutent à d’autres produits originaux que nous proposons depuis plusieurs années, comme un circuit accompagné sur le sentier de randonnée GR 20. Et rappelons qu’avec notre offre à la carte et notre réservation experte, les agences ont la main pour répondre à toutes les envies de leurs clients.
Ainsi, Ollandini a acheté huit vans California tout équipés, capables d’accueillir jusqu’à quatre personnes, afin de proposer des autotours en totale liberté baptisés « Corsica Avantour », pour une vraie expérience de slow tourisme.
Grace à notre connaissance pointue de l’île, nous lançons également « Corsica Tradizioni », un autotour qui fait la part belle aux terroirs corses et à leurs richesses culturelles et gastronomiques, avec des logements en chambres d’hôte.
Et parce que la Corse est aussi belle côté terre que côté mer, nous lançons des combinés qui mêlent croisière sur un voilier de Catlante Catamarans (10 pers. maxi), et séjour dans notre hôtel Radisson situé à Porticcio, avec deux excursions accompagnées à Corte et Bonifacio.
Ces nouveautés s’ajoutent à d’autres produits originaux que nous proposons depuis plusieurs années, comme un circuit accompagné sur le sentier de randonnée GR 20. Et rappelons qu’avec notre offre à la carte et notre réservation experte, les agences ont la main pour répondre à toutes les envies de leurs clients.
Le Groupe Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, l’entreprise dirigée par Jean-Marc et Michaël Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du tourisme en Corse.
Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92
Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40
Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr
Service individuels :
resa.indiv@ollandini.fr
04 95 23 92 92
Service groupes :
groupes@ollandini.fr
04 95 23 92 40
Sites web :
www.ollandini.biz
www.ollandini.fr
Autres articles
-
La Corse à moins de 599€ : des offres pour ouvrir l’île à tous les budgets !
-
Le plus Ollandini Voyages : une production linéaire, maîtrisée de bout en bout
-
Croisières et circuits en Corse : proposez à vos clients une découverte de l’île avec Ollandini Voyages !
-
La Corse autrement : faites découvrir l’île de Beauté avec les circuits d’Ollandini Voyages !
-
Découvrez la Corse autrement avec les Fly & Drive Ollandini Voyages