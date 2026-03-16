Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Edouard Poinsignon - Nous proposons la plus large offre en Corse, pour répondre à toutes les envies : des séjours balnéaires en club, hôtel ou camping, des circuits en groupe, des autotours en voiture ou moto et des expériences culturelles et gastronomiques, des randonnées…



Si l’été reste essentiel, notre ambition est de développer également les ailes de saison, au printemps et à l’automne. Pour cela, nous disposons de blocs sièges pour Ajaccio sur Air Corsica, Transavia ou encore Volotea, au départ de Paris et des métropoles régionales : Lyon, Nantes, Strasbourg, Caen, Lille, Toulouse et Brest.



Ils permettent de disposer d’un stock à bon prix, y compris au plus fort de la saison estivale. Nous travaillons également avec toutes les compagnies aériennes et de ferries qui desservent la Corse.



Nous avons anticipé une baisse du panier moyen des clients. Ollandini Voyages a pris les devants en lançant dès le début de saison "La Corse à moins de 599 €", une offre packagée vol + hébergement, y compris en été, pour rendre la destination plus accessible et casser les idées reçues sur ses prix.



Produits différenciants, force commerciale développée, service réservation experte et production linéaire, Ollandini Voyages met tout en œuvre pour accompagner les partenaire B2B dans un nouveau positionnement de la destination, et une solution de report sécuritaire dans une situation fragilisée.