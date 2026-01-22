Court séjour à Cancale, entre décor sauvage et traditions de mer

La rue du Port joint villes basse et haute.



Plutôt que d’emprunter cet axe routier peu amène, mieux vaut grimper les escaliers situés à droite, au début de la rue. Ils conduisent au mât de Pavillon, symbole de l’enseignement maritime à Cancale.



Aux XIXe et XXe s., de nombreux officiers furent formés dans le port, en particulier à la célèbre Ecole des Rimains, en activité de 1951 à 2007.



Un peu plus loin, par un sentier douanier dominant les quais, on rejoint la pointe du Hock. La vue s’ouvre sur le port, les parcs à huîtres et la palette infinie des bleues de la baie du Mont-Saint-Michel.



En grimpant encore par la rue du Hock, on pénètre le haut-Cancale, dominé par la tour carrée à clocheton de l’église Saint-Méen. Elle est précédée du monument en l’honneur des laveuses d’huîtres.