Court séjour à Cancale, entre décor sauvage et traditions de mer

Sur le port de la Houle, les stands des ostréiculteurs plébiscités par les touristes...


Le port d’Île-et-Vilaine séduit pour son décor sauvage, ses traditions de mer et ses belles maisons de granit. Entre ville haute et ville basse, tout concourt à effectuer un court séjour à Cancale, cette cité où l’huître est reine.


Rédigé par Jean-François RUST le Samedi 24 Janvier 2026

Cancale, une cité qui n’est pas constituée que d’huîtres et de pêche - Photo : J.-F.R.
Cancale, une cité qui n'est pas constituée que d'huîtres et de pêche - Photo : J.-F.R.
A marée basse, le spectacle fascine toujours. La noria de bateaux à roues des ostréiculteurs, museaux de squale conquérants, va et vient sur la grève du port de la Houle, chargés de poches d’huîtres collectés sur les pieux émergés.

Ainsi va la vie de la quarantaine de producteurs de Cancale, dont les parcs s’étendent au large sur 500 ha.

La rudesse du métier tranche avec l’oisiveté des consommateurs.

Au bout du port de la Houle, les inamovibles stands de vente des ostréiculteurs sont plébiscités par les touristes.

Par beau temps, ils s’assoient sur un rebord de quai, trop heureux de déguster des n°3 en contemplant sans rien faire le Mont-Saint-Michel.

Maisons du bas-Cancale

La Houle ne fut pas toujours ce havre pour touristes et résidents dont témoignent les maisons apprêtées et l’enfilade de cafés-restaurants des quais.

Jadis, les pêcheurs vivaient dans les petites maisons de granit du bas-Cancale.

Cet écheveau de ruelles (Albert Ier, Saint-Michel, Kitchener…), flanqué de façades collées-serrées et de jardinets à rosiers, exhale l’atmosphère populaire d’antan.

On y découvre une statue de la Vierge au fond d’une impasse, un vieux puits à margelle en granit, une tête de Saint-Michel sertie dans l’encoignure d’une façade…

Tapi au pied de la falaise, ce quartier semble toujours lutter contre les éléments et la condescendance des « gens d’en haut », les bourgeois de Cancale…

Gentrifié comme le sont la plupart des îlots ouvriers des cités touristiques, il est rassurant de savoir que la famille propriétaire du Jema, un chalutier vendant sa pêche en direct (notamment au marché de Cancale, le dimanche matin), y réside encore.

Cancalaises laveuses d’huîtres

La rue du Port joint villes basse et haute.

Plutôt que d’emprunter cet axe routier peu amène, mieux vaut grimper les escaliers situés à droite, au début de la rue. Ils conduisent au mât de Pavillon, symbole de l’enseignement maritime à Cancale.

Aux XIXe et XXe s., de nombreux officiers furent formés dans le port, en particulier à la célèbre Ecole des Rimains, en activité de 1951 à 2007.

Un peu plus loin, par un sentier douanier dominant les quais, on rejoint la pointe du Hock. La vue s’ouvre sur le port, les parcs à huîtres et la palette infinie des bleues de la baie du Mont-Saint-Michel.

En grimpant encore par la rue du Hock, on pénètre le haut-Cancale, dominé par la tour carrée à clocheton de l’église Saint-Méen. Elle est précédée du monument en l’honneur des laveuses d’huîtres.

Boutique des épices Roellinger

Il ne faut surtout pas négliger cette partie de la ville. D’une part parce qu’elle dévoile, rues Surcouf, de la Vallée Porcon, boulevard Thiers… de belles bâtisses en granit à pignons et d’autres plus nobles, comme l’hôtel de ville, sis dans un joli manoir, rue du Port.

D’autre part, parce que s’y tient le musée des Arts et Traditions Populaires, dédié au riche passé de Cancale et qu’on y croise des figures locales ayant beaucoup à raconter sur l’histoire de leur ville.

Et surtout parce qu’elle révèle l’univers toujours grandissant de la star culinaire de Cancale, Olivier Roellinger. Un quartier entier bât désormais au rythme de ses activités.

Rue Du Guesclin, La Maison du Voyageur, siège de son laboratoire créatif, jouxte ainsi la boutique des Epices Roellinger, qui embaume jusque dans l’espace public.

Plus bas, au coin de la place Saint-Méen et de la rue Duquesne, trône Grain de Vanille, un salon de thé-pâtisserie.

Roellinger, c’est aussi des hébergements (l’hôtel Les Rimains, les Gîtes Marins, La Ferme du Vent, à Saint-Méloir), le restaurant étoilé Le Coquillage et Le Bistrot de Cancale, adresse bistronomique, à Port-Mer.

Au loin, les îles Chausey et Granville

C’est l’occasion de quitter la haute ville pour aller humer ses quartiers nord, en direction de la Pointe du Grouin. On peut s’y rendre en voiture, solution de facilité, ou à la force des mollets, par le célèbre GR34 côtier.

Les petits ports de Briac et de Picain ont du charme. Le sentier des douaniers les traverse et offre une vue grand angle sur le rocher de Cancale, l’île des Rimains et son fort (jadis propriété de Lionel Poilâne, aujourd’hui dans la famille Kosciusko-Morizet), l’île des Landes, au loin les Chausey et Granville….

Port-Mer mérite une halte. Pour sa plage, l’une des plus familiales de Cancale. Pour son centre nautique et ses restaurants, dont la nouvelle adresse de Roellinger.

Et pour être le port d’attache de deux associations passionnantes : La Bisquine Cancalaise et Al-lark, qui propose des sorties en mer pour observer les grands dauphins.

Pointe du Grouin

Plus loin, voilà la Pointe du Grouin. Elle accueille tous les quatre ans le départ de la mythique Route du Rhum.

A quelques pas, un secteur a retrouvé sa quiétude : la pointe des Daules. Au-delà de la très charitable chapelle Notre-Dame-du-Verger (nombreux ex-voto marins), ce promontoire, propriété du Conservatoire du Littoral, est précédé de terres maraichères.

Un sentier mène ensuite aux rochers ultimes, derrière une cabane de douanier en pierre et lauzes à l’allure de chapelle. La vue est magnifique sur le Cancale côtier et la plage de sable du Verger.

Un regard additif sur une cité qui n’est pas constituée que d’huîtres et de pêche.

Tags : bretagne, cancale
Dernière heure

