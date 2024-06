Découvrez l'Albanie, le Kosovo et la Macédoine du Nord avec Breathe in Travel

- Tirana : La capitale dynamique de l'Albanie est un mélange vibrant de culture, d'histoire et de modernité. Ne manquez pas la place Skanderbeg, le lac artificiel et les cafés animés de Blloku.



- Berat : Connue comme la "ville aux mille fenêtres", Berat est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et célèbre pour son architecture ottomane bien préservée et son atmosphère pittoresque.



- La Riviera Albanaise : Avec ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et ses villages côtiers charmants comme Qeparo et Himara, la Riviera est parfaite pour se détendre et profiter du soleil.



● Le Kosovo