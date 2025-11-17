TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ciels du Monde : les images du premier tour du monde

tour du monde en 22 jours


Edouard George, président-fondateur de Phoenix Voyages (ex-Accor), boucle son premier tour du monde en 22 jours sur sa propre structure : Ciels Du Monde.


Mardi 18 Novembre 2025

Ciels Du Monde, l'art de la croisière aérienne autour de la planète - Photo XP
Ciels Du Monde, l’art de la croisière aérienne autour de la planète - Photo XP
DITEX
Cela représente le rêve de nombreux voyageurs. Ils le réalisent : dix sites majeurs de la planète, des merveilles du monde souvent classées à l’UNESCO.

De Chichén Itzà à Petra, en passant par le Machu Picchu, l’Île de Pâques, la Polynésie française, Auckland (Rotorua), Borobudur en Indonésie, les temples d’Angkor et le Taj Mahal.

De pays en cultures différentes, de découvertes en civilisations, les passagers vivent un enchaînement surprenant et émouvant d’histoires, de sites et de patrimoines incomparables. Toutes ces destinations se distinguent par leurs valeurs humaines, leur intérêt patrimonial et leur art de vivre. Seul ce type de périple permet une découverte synthétique, des rencontres structurantes et une approche historico-humaniste, voire ethnologique.

TourMaG a participé aux quatre premières escales, de Paris à Tahiti via Cancún, Lima et l’Île de Pâques. Les prestations hôtelières restent de haut niveau et raffinées, la gastronomie s’inscrit en général dans une inspiration locale, en vol comme à terre. La succession de spécialités, de goûts et de saveurs s’inscrit dans une véritable mise en scène de l’expérience.

Elle est supervisée à bord de l’avion par un directeur du catering et des vins (grands crus classés de Bordeaux, Côtes de Nuits, Saint-Véran, Sancerre, Chablis, champagne grand cru de producteur, etc.). Le service à bord dépasse ainsi la simple restauration pour devenir un marqueur fort de positionnement.

Le défi logistique

Le luxe de ce voyage réside aussi dans la mise à disposition d’un avion privé (bi-classe) où, même les passagers de la classe standard disposent, au minimum, de deux sièges pour leur confort.

L’Airbus A330-300, qui compte habituellement 220 sièges, se configure en 35 sièges en classe Saphir (business) et une cabine en sièges classe Turquoise (standard) pour 88 clients.

Il accueille ainsi les 115 clients en disposition spéciale. Quinze membres d’équipage, un staff Ciels Du Monde de 17 personnes, un médecin, un infirmier et deux masseurs sont à bord sur l’ensemble du voyage. Ils constituent l’équipe opérationnelle et occupent la deuxième cabine (éco).

À chaque escale, un réceptif local prend le relais, avec ses guides francophones, ses bus ou ses vans. La logistique reste le principal défi de ce type d’événement et l’organisation doit parfois gérer, avec efficacité et réactivité, des situations imprévues de timing et d’enchaînement pour que tout reste cohérent.

Le plaisir et l’émotion demeurent, le monde apparaît, beau ou dur, difficile ou merveilleux, riche ou pauvre, dans ces destinations et pays visités. Le voyage donne à voir un monde tel que les hommes le façonnent, au fil des croyances, de l’évolution du savoir, de l’histoire et des changements géopolitiques.

Un marché spécifique, pour quel segment de clientèle?

L'équipage de l'Avion A330 affrété par Ciels du Monde - Photo JLR
L'équipage de l'Avion A330 affrété par Ciels du Monde - Photo JLR
Le groupe de passagers dont l’âge varie de 31 à 90 ans est toutefois majoritairement constitué de personnes de 60 ans et plus, de CSP+ et à revenus élevés. Edouard George Fondateur et PDG de Ciels Du Monde croit en ce marché et à son potentiel.

Il est souvent constitué de personnes disposant de hauts revenus ou ayant eu des « rentrées d’argent », d’épargnants réalisant leur capital ou utilisant ses intérêts, restent aussi les grands baroudeurs de type « hédonistes performants » (ainsi définis par certaines études de socio types) et … des inclassables !

Yann Mathieux, Directeur Général de Ciels Du Monde, aime ce format de production touristique : « il est séduisant » et « il excite le besoin de découvrir le monde de certains ». Côté clients, Cyril, biologiste-cartographe, le benjamin du groupe, apprécie la concentration de sites majeurs à visiter.

Marius 41 ans, lui, aime « la façon dont Ciels du Monde s’occupe de tout, les accès spéciaux et privilégiés, les formalités, le choix des hôtels et les événements sur mesure organisés pour nous » cela représente un vrai plus pour ce cadre de la recherche médicale. D’autres passagers souhaitent « enrichir leur savoir et leur culture » ou relever une espèce de défi : « faire le tour du monde, tout simplement ! »

Pour Michel, chirurgien, ce grand périple aérien convient aux voyageurs solo et donne l’opportunité de faire des rencontres. Pierre, PDG fondateur dans l’industrie alimentaire, aime ce voyage mais trouve le rythme « un peu trop soutenu », Marie apprécie l’ambiance entre participants.

A lire aussi : Phoenix Voyages et Ciels du Monde : "Tous les signaux passent au vert"

Il est nécessaire, toutefois, d’aimer l’avion, le nomadisme et les … contrôles douaniers, de supporter le décalage horaire, de savoir gérer son sommeil et de ne pas craindre les départs matinaux.

Même si les escales de deux ou trois nuits (Tahiti …) harmonisent le rythme de vie de ces globe-trotters durant 22 jours. Signalez, également, à vos clients qu'il est préférable de ne pas trop se charger en bagages et d’utiliser, si possible, les services de blanchisserie des hôtels.

Le Tour Du Monde 2026 est lancé

La vente pour la prochaine édition (2026) de la croisière autour du monde de Ciels Du Monde est ouverte en agences de voyage, sur l’offre des agences en lignes (OTA) et sur le site Ciels Du Monde.

L’équipe d’Edouard George et de Yann Mathieux travaille à l’amélioration de plusieurs points, au profil du parcours avec de nouvelles escales et de nouvelles émotions. Comptez 25 000€ par pax en classe Turquoise, 50 000 en Saphir.

Les points forts :
pouvoir découvrir les aspects de la diversité du monde, des sites merveilleux au programme, une hôtellerie de haut niveau et souvent "stylée locale", la gastronomie généralement d’inspiration régionale, gouteuse et de qualité, les attentions particulières de l’organisateur et son soucis du détail, de bon gout, les précisions historiques, économiques et culturelles bien distillées.

Les points d’amélioration :
la fluidité des contrôles aériens, la rapidité du check in dans certains hôtels, la faculté de disposer davantage de temps libre ou de pause, de vrais sièges inclinables à 180 degrés en classe saphir (supérieure).

Ciel Du Monde lance sa production "Grands Voyages".
Elle sera disponible en agences de voyage. Voyages découvertes et Echappées Individuelles sont ainsi proposés. Les uns en petits groupes accompagnés sur des itinéraires « vraiment exclusifs » connectés à l’histoire et aux traditions, des lieux exceptionnels. Les autres en toute liberté et en individuels sans accompagnateur.

