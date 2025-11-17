Ciels du Monde : les images du premier tour du monde

hédonistes performants

il est séduisant

il excite le besoin de découvrir le monde de certains

la façon dont Ciels du Monde s’occupe de tout, les accès spéciaux et privilégiés, les formalités, le choix des hôtels et les événements sur mesure organisés pour nous

enrichir leur savoir et leur culture

faire le tour du monde, tout simplement !

un peu trop soutenu

Le groupe de passagers dont l’âge varie de 31 à 90 ans est toutefois majoritairement constitué de personnes de 60 ans et plus, de CSP+ et à revenus élevés. Edouard George Fondateur et PDG de Ciels Du Monde croit en ce marché et à son potentiel.Il est souvent constitué de personnes disposant de hauts revenus ou ayant eu des « rentrées d’argent », d’épargnants réalisant leur capital ou utilisant ses intérêts, restent aussi les grands baroudeurs de type «» (ainsi définis par certaines études de socio types) et … des inclassables !, Directeur Général de Ciels Du Monde, aime ce format de production touristique : «» et «». Côté clients, Cyril, biologiste-cartographe, le benjamin du groupe, apprécie la concentration de sites majeurs à visiter.Marius 41 ans, lui, aime «» cela représente un vrai plus pour ce cadre de la recherche médicale. D’autres passagers souhaitent «» ou relever une espèce de défi : «Pource grand périple aérien convient aux voyageurs solo et donne l’opportunité de faire des rencontres.aime ce voyage mais trouve le rythme «», Marie apprécie l’ambiance entre participants.Il est nécessaire, toutefois, d’aimer l’avion, le nomadisme et les … contrôles douaniers, de supporter le décalage horaire, de savoir gérer son sommeil et de ne pas craindre les départs matinaux.Même si les escales de deux ou trois nuits (Tahiti …) harmonisent le rythme de vie de ces globe-trotters durant 22 jours.