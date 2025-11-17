Sécurité aérienne : jusqu'à 10 000 euros d'amende pour les passagers indisciplinés

La sécurité des passagers et des équipages est notre priorité absolue. Les comportements perturbateurs à bord des aéronefs ne sont pas acceptables. Ils mettent en danger la sécurité du vol et compromettent les conditions de travail des personnels navigants.



Avec ce décret, nous nous donnons les moyens d’une répression rapide, juste et proportionnée. Ce nouveau cadre réglementaire constitue un signal fort : les comportements perturbateurs ne seront plus tolérés et feront l’objet de sanctions administratives effectives

Le nouveau décret prévoit la mise en place d’une. Ces signalements seront analysés par les services de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC).Le texte désigne également le ministre chargé de l’aviation civile comme autorité compétente pour prononcer les sanctions administratives.: utilisation d’undu personnel navigant, ouPour les cas les plus graves, des interdictions d’embarquement pourront être prononcées pour une durée maximale de quatre ans. Le dispositif repose sur une gradation des sanctions, afin d’assurer une réponse proportionnée en fonction de la gravité des faits.Le décret garantit également le respect du contradictoire :À l’issue de l’analyse par la DGAC, la procédure pourra conduire soit à un classement sans suite, soit à une sanction administrative. Ce cadre s’applique aux vols exploités par les transporteurs titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par la France. Philippe Tabarot, ministre des Transports, souligne la détermination du Gouvernement : «. »Le ministre rappelle par ailleurs que ces sanctions administratives n’excluent pas d’éventuelles poursuites pénales, pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour les infractions les plus graves.