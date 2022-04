1999 - Après une 1° expérience dans l’organisation de séjours de vacances pour les jeunes, il rejoint Solotour comme responsable de production France.



- Il participe au développement du Tour Opérator et s’associe avec son fondateur Alain Paoli avec qui il assure la cogérance de l’entreprise et qu’il remplace à la direction lors depuis son départ à la retraite.



1989 - Solotour, crée en 1989 et basé à Aubagne en Provence, est spécialisé dans la création et l’organisation de voyages sur mesure pour groupes en France et en Europe. Depuis quelques années le TO propose également une offre long courrier.



Son équipe expérimentée conçoit une large gamme de voyages, (du classique à l’événementiel), toujours parfaitement adaptés à la clientèle groupes.



Au fil des années, et ne travaillant qu’en BtoB, Solotour est devenu une référence pour les professionnels du tourisme (autocaristes et agences de voyages) qui apprécient sa démarche d’amélioration continue et sa qualité de services.