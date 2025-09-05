10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?

premières prévisions de trafic à la RATP et à la SNCF

Les premières prévisions de trafic à la RATP et à la SNCF viennent d'être publiées, alors que plusieurs syndicats ont appelé au blocage et à la grève ce 10 septembre 2025.





Rédigé par Céline Eymery le Lundi 8 Septembre 2025

Lu 347 fois