10 septembre : quel impact sur le trafic dans les trains, métro et RER ?

Quel sera l'impact du mouvement du 10 septembre dans les trains, les métros et plus largement les transports en commun ?
Sur les premières prévisions, les perturbations devraient limitées, mais pas nulles.
La RATP a informé que le trafic sera "quasi normal" dans les métros et bus parisiens.
Le trafic sera "normal" du côté du RER A et des tramways gérés par la RATP. En revanche, il y aura des perturbations sur la ligne B du RER. Toutefois, l'interconnexion à Gare du nord sera bien maintenue.
La SNCF annonce d’ores et déjà d’importantes perturbations sur quasiment toutes les lignes de RER et Transilien (C, D, E, H, J, K, L, N, P, R, U), avec différents niveaux selon les lignes.
Le RER D sera notamment très fortement perturbé. "Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de limiter vos déplacements", a recommandé la SNCF aux usagers franciliens.
10 septembre : prévisions de trafic dans les transports
Tous les horaires des trains maintenus ou supprimés seront dévoilés mardi à 17 heures.
Le trafic TGV pourrait être relativement épargné, mais reste susceptible de retards ou modifications.
Pour rappel, à la SNCF, SUD-Rail a choisi la date du 10 septembre pour se mobiliser et appelle à "tout bloquer".
La CGT-Cheminots a également appelé les cheminots à la grève pour cette journée.
A la RATP, les quatre principaux syndicats - CGT, FO, Unsa Mobilité et la CFE-CGC - ont appelé à la grève le 18 septembre dans un communiqué commun. Seul le syndicat de la RATP, La Base appelle à "tout bloquer" le 10 septembre.
