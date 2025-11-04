TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

L'euro retrouve de la vigueur face à la livre sterling et au yen [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


Affaibli par l’incertitude entourant la politique monétaire américaine, le dollar marque le pas tandis que l’euro se renforce face à la plupart des devises majeures. Après une phase de prises de bénéfices, l’euro a retrouvé de la vigueur, notamment face à la livre sterling et au yen japonais.


Rédigé par le Mardi 4 Novembre 2025

L'euro retrouve de la vigueur face à la livre sterling et au yen - Depositphotos.com Auteur kentoh
L'euro retrouve de la vigueur face à la livre sterling et au yen - Depositphotos.com Auteur kentoh
CroisiEurope
La Réserve fédérale américaine a, comme prévu, abaissé son taux directeur de 25 points de base. Cependant, la direction que prendra la politique monétaire à court terme reste incertaine, ce qui pousse la banque centrale à faire preuve de prudence.
Le récent ralentissement des créations d’emplois ne traduit pas un véritable affaiblissement de l’économie, mais plutôt un manque d’offre de main-d’œuvre.

Ce phénomène s’explique en grande partie par des politiques migratoires plus strictes, qui limitent la disponibilité des travailleurs. La Fed ne peut pas compenser ce déséquilibre par une stimulation de la demande, et les prochaines données sur le marché du travail devraient confirmer cette analyse.

Sur le plan des prix, la Fed estime que la hausse de l’inflation récente est surtout due aux droits de douane, dont les effets devraient s’estomper en 2026, ramenant l’inflation sous la barre des 3 %. Néanmoins, cette hypothèse reste fragile : les États-Unis semblent avoir quitté durablement la période de faible inflation des années 2000-2010.

L’inflation des services, en particulier, demeure supérieure d’environ un point à celle des décennies précédentes, signe d’une pression inflationniste persistante.

Enfin, les conditions financières ne justifient pas une nouvelle baisse rapide des taux. Les marchés boursiers continuent de progresser, les écarts de crédit sont faibles et la liquidité reste élevée.

Autrement dit, la politique monétaire actuelle n’apparaît pas excessivement restrictive. Dans ce contexte, la Fed préfère avancer prudemment, à la manière d’un conducteur sur une route enneigée : mieux vaut lever légèrement le pied que freiner brutalement.

Cette prudence, toutefois, pèse sur le dollar américain. L’incertitude entourant la politique monétaire à court terme devrait empêcher un rebond durable de la devise, dans un environnement où trop de signaux contradictoires brouillent encore la visibilité.

A lire aussi : Le dollar américain a-t-il touché le point le plus bas ?


Taux de change : l'euro a retrouvé de la vigueur face à la livre sterling et au yen japonais

Le marché des changes reste calme, avec une volatilité faible et peu de mouvements marqués.

Après une phase de prises de bénéfices, l’euro a retrouvé de la vigueur, notamment face à la livre sterling et au yen japonais. Concernant ce dernier, de nombreux analystes anticipent une hausse des taux d’intérêt par la Banque du Japon, mais cette perspective nous semble peu probable avant la fin de l’année.

Dans ce contexte, le yen pourrait continuer à se déprécier, et la paire EUR/JPY a de bonnes chances d’atteindre le seuil des 180 d’ici la fin de l’année.

Les devises d’Europe centrale et orientale connaissent elles aussi une période de stabilité. Les investisseurs et intermédiaires financiers restent globalement positionnés à l’achat, en particulier sur le koruna tchèque (CZK), le zloty polonais (PLN) et le forint hongrois (HUF).

Ces monnaies demeurent toutefois très sensibles à l’évolution du sentiment de risque sur les marchés. Tant que les conditions restent calmes, elles devraient bien se maintenir, mais une hausse des tensions sur les marchés obligataires ou actions pourrait les fragiliser.

À plus long terme, elles bénéficient encore de taux directeurs stables, la phase d’assouplissement monétaire dans la région étant désormais achevée – un cycle qui avait d’ailleurs commencé, notamment en Hongrie, bien avant celui de la zone euro.

 

SUPPORTS HEBDO

RESISTANCES HEBDO

 

S1

S2

R1

R2

EUR/USD

1,1515

1,1430

1,1736

1,1780

EUR/GBP

0,8690

0,8634

0,8900

0,8934

EUR/CHF

0,9201

0,9154

0,9311

0,9401

EUR/CAD

1,6183

1,6130

1,6311

1,6388

EUR/JPY

174,99

173,88

180,00

181,12

Les annonces à suivre :

Le prolongement du shutdown américain réduit considérablement la visibilité économique aux États-Unis. Dans ce contexte, l’enquête ADP sur l’emploi pour octobre, habituellement considérée comme un indicateur secondaire et peu fiable, sera scrutée de près par les cambistes.

Il faudra toutefois rester prudent dans l’interprétation des résultats, car ils risquent de donner une image partielle de la situation réelle du marché du travail.

Au Royaume-Uni, l’attention se tourne vers la réunion de la Banque d’Angleterre prévue ce jeudi. Les marchés sont partagés sur la possibilité d’une baisse des taux, mais nous estimons plus probable que l’institution opte pour le statu quo.

Les pressions inflationnistes persistent et le contexte budgétaire britannique reste incertain, ce qui plaide en faveur d’une approche prudente. Dans ces conditions, la livre sterling pourrait connaître un peu plus de volatilité que d’ordinaire au cours de la semaine.

Jour

Heure

Pays

Indicateur

A quoi s’attendre ?

Impact

04/11

04:30

Australie

Réunion de la banque centrale

Selon les données publiées la semaine dernière, l’inflation a connu sa plus forte hausse en deux ans. Pas de baisse des taux, selon nous.

Élevé

05/11

14:15

USA

Enquête ADP (Octobre)

Précédent à -32k.

Élevé

06/11

13:00

Royaume-Uni

Réunion de la banque centrale

Taux directeur maintenu à 4%.

Élevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Lu 360 fois

Tags : mondial change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

L’A321LR ouvre de nouveaux horizons pour Etihad Airways [ABO]

L’A321LR ouvre de nouveaux horizons pour Etihad Airways [ABO]

L'euro retrouve de la vigueur face à la livre sterling et au yen [ABO] L'euro retrouve de la vigueur face à la livre sterling et au yen [ABO]

Le tourisme institutionnel violemment secoué par une crise de financement ! [ABO] Le tourisme institutionnel violemment secoué par une crise de financement ! [ABO]

Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ? [ABO] Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO]

Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO] Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO] Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO] Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Dernière heure

Tourisme en Israël : l'ONIT veut booster la reprise qui semble s'amorcer

IA dans le tourisme : connectée à tout... sauf à la réalité des risques ?

L’A321LR ouvre de nouveaux horizons pour Etihad Airways [ABO]

Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO]

L'euro retrouve de la vigueur face à la livre sterling et au yen [ABO]

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages H/F - CDI - (Grenoble (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAMAR/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Responsable Commercial BtoB Région Grand Ouest H/F - CDI - (Nantes (44) ou Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR CELTEA VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Rennes Leperdit (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international
Partez en France

Partez en France

Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair

Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme en Israël : l'ONIT veut booster la reprise qui semble s'amorcer

Tourisme en Israël : l'ONIT veut booster la reprise qui semble s'amorcer
Production

Production

Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026

Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026
AirMaG

AirMaG

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

IA dans le tourisme : connectée à tout... sauf à la réalité des risques ?

IA dans le tourisme : connectée à tout... sauf à la réalité des risques ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris
HotelMaG

Hébergement

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025

Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias