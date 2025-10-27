TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TravelPerk devient Perk et lance une plateforme "unifiée"

une solution dopée à l'IA


TravelPerk annonce son changement d’identité pour devenir Perk. La société lance une plateforme unifiée, optimisée par l’intelligence artificielle, intégrant la gestion des voyages et des dépenses.


Rédigé par le Mardi 4 Novembre 2025

La nouvelle identité de Perk - Photo Perk
La nouvelle identité de Perk - Photo Perk
TravelPerk devient Perk et lance une nouvelle plateforme.

Sous cette nouvelle identité, l'entreprise entend "simplifier le travail quotidien en automatisant les tâches administratives".

Selon une étude menée par Forrester Consulting pour Perk, ces activités, qualifiées de “travail de l’ombre”, représentent un coût global estimé à 1 700 milliards de dollars par an pour six grandes économies (États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne et Pays-Bas).

Perk : automatisation des tâches non essentielles

En France, ce coût atteindrait 99,2 milliards d’euros chaque année. Les salariés y consacrent en moyenne 4 heures par semaine à des tâches périphériques : gestion des notes de frais, validations internes, codification de factures ou réservations de déplacements.

La nouvelle plateforme revendique l'automatisation de "67 % des tâches non essentielles", couvrant la réservation, la gestion des dépenses, les factures fournisseurs et l’organisation interne.

Le changement de marque s’accompagne du lancement d’un module de gestion des dépenses nativement optimisé par l’IA, baptisé Perk Pay. Celui-ci permet aux entreprises d’émettre des cartes physiques, d’automatiser le rapprochement comptable et de renforcer le contrôle sur les transactions, tout en limitant les risques de fraude.

