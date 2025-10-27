TravelPerk devient Perk et lance une plateforme "unifiée"

En France, ce coût atteindrait 99,2 milliards d’euros chaque année. Les salariés y consacrent en moyenne 4 heures par semaine à des tâches périphériques : gestion des notes de frais, validations internes, codification de factures ou réservations de déplacements.



La nouvelle plateforme revendique l'automatisation de "67 % des tâches non essentielles" , couvrant la réservation, la gestion des dépenses, les factures fournisseurs et l’organisation interne.



Le changement de marque s’accompagne du lancement d’un module de gestion des dépenses nativement optimisé par l’IA, baptisé Perk Pay. Celui-ci permet aux entreprises d’émettre des cartes physiques, d’automatiser le rapprochement comptable et de renforcer le contrôle sur les transactions, tout en limitant les risques de fraude.