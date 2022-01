RSE, rémunération, biocarburant… Quelles perspectives pour le voyage d’affaires ?

« Aujourd’hui, il n’y a pas d’OBT (online bookingtool) qui permettent de comparer les émissions entre une compagnie A et une compagnie B sur une même route, et c’est un problème pour les acheteurs et les travel manager. Je pense que ça va bouger. Les OBT y travaillent. »

« La prise en compte d’autres critères que le CO2 dans le calcul de la RSE. Demain, sur l’aérien, on va commencer à parler de la gestion des déchets, du bruit. Dans l’hôtellerie, on va parler de la gestion de l’eau, des conditions de travail »

« C’est une vraie tendance aux Etats-Unis »

« L’un des leviers principaux est de réduire les déplacements. C’est certainement un levier incontournable. On va devoir aller vers beaucoup plus de data et de personnalisation pour identifier au cas par cas où est la valeur ajoutée du déplacement »

« On ne mesure pas non plus la dépense de CO2 de la visio. Il serait intéressant de l’intégrer dans la démarche RSE »

La pandémie a obligé nombre d’entreprises à redéfinir les priorités de leurs politiques voyage. La RSE est désormais une dimension incontournable dans l’organisation d’un déplacement, avec la notion de « voyage essentiel ».Quelles évolutions va-t-elle entraîner dans son sillon ? La première est technologique selon Aurélie Duprez, associée fondatrice d’ Areka Consulting Autre point à venir :, poursuit-elle., note Aurélie Duprez.Parce que la RSE n’est pas uniquement lié à l’environnement, comment, rappelle Amélie Berruex, Partner – Axys Odyssey , complète Brigitte Jakubowski, CEO JK AC & PTC Regional Director EMEA.