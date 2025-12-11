Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e

Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026.
Passez de bonnes fêtes !
logo TourMaG  
Recherche avancée

Travel Explorer motive les agences avec un challenge de ventes

Le challenge se termine le 31 janvier 2026 à minuit


Travel Explorer by Voyamar & Héliades met les agents de voyages à l’honneur avec un challenge des ventes jusqu’au 31 janvier 2026. À la clé, des circuits d’exception pour deux personnes et une mise en avant de leur expertise.


Rédigé par le Vendredi 19 Décembre 2025

Travel Explorer motive les agences avec un challenge de ventes - Depositphotos.com, @Devon
Travel Explorer motive les agences avec un challenge de ventes - Depositphotos.com, @Devon
Aerticket
Travel Explorer lance un grand challenge de ventes dédié aux circuits avec extensions.

Jusqu’au 31 janvier 2026, les agents de voyages peuvent tenter de remporter des voyages pour deux personnes vers des destinations emblématiques, parmi lesquelles l'Ouest américain (10 jours/8 nuits) ou la Balade Yucatèque (8 jours/7 nuits).

Le principe est simple : chaque vente de circuit avec extension déclarée via le formulaire dédié correspond à une chance supplémentaire de gagner.

Pour être éligibles, les agents doivent déclarer au moins un dossier Voyamar et un dossier Héliades, et seules les ventes réalisées via Travel Explorer sont prises en compte.

Plus les ventes sont nombreuses, plus les chances de succès au tirage au sort augmentent.

Le challenge Travel Explorer pour booster les ventes de fin d’année

Autres articles
Ce challenge s’inscrit dans la dynamique du lancement d’une nouvelle fonctionnalité Travel Explorer qui repense la vente de circuits accompagnés avec extensions.

Grâce à cette technologie interconnectée aux principaux fournisseurs aériens, hôteliers et réceptifs, les agents peuvent désormais composer, personnaliser et confirmer leurs dossiers en temps réel, sans attendre de validation.

Pour Travel Explorer, il s’agit d’offrir aux agences un outil de performance commerciale capable d’améliorer leur réactivité, leur flexibilité et leur avantage concurrentiel, tout en valorisant l’expertise des agents de voyages.


Lu 198 fois

Tags : challenge, travel explorer
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
E-learnings avec OTT

E-learnings avec OTT

ESCALE EN NORVÈGE : Participez au webinaire le mardi 20 mai à 11h

ESCALE EN NORVÈGE : Participez au webinaire le mardi 20 mai à 11h
Avec tant à offrir, la Norvège plaît plus que jamais aux français, ces derniers se répartissant de plus en plus entre...

Devenez un Expert de la Norvège : Nouveau cours en ligne disponible !

Devenez un Expert de la Norvège : Nouveau cours en ligne disponible !
Découvrez ou redécouvrez cette destination magique, aux paysages époustouflants et à la culture foisonnante....

Devenez un expert de Jersey

Devenez un expert de Jersey
Visit Jersey vous propose cinq modules de formation en français, à compléter à votre rythme sur la plateforme Online...
Climats du Monde
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Dernière heure

Voyage d’aventure : 66°Nord fusionne avec Atalante

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028

Comment Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA

Emirates à la recherche de nouveaux équipages en France

Dossiers thématiques
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Reportages

Reportages

Comment vendre des vacances en Martinique ?

Comment vendre des vacances en Martinique ?

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

EXCLUSIF VOYAGES - Technicien(ne) Back-office confirmé(e) Voyages sur-mesure pour une clientèle de luxe H/F - CDI - (Paris 1er)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Actus Visas

Actus Visas

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA
DestiMaG

DESTIMAG

Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade

Héliades dévoile sa brochure « Grèce : Tendances 2026 » et lance la Barbade
Production

Production

Voyage d’aventure : 66°Nord fusionne avec Atalante

Voyage d’aventure : 66°Nord fusionne avec Atalante
AirMaG

AirMaG

ITA Airways dévoile ses nouvelles liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille

ITA Airways dévoile ses nouvelles liaisons saisonnières vers Malaga, Valence et Marseille
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
La Travel Tech

La Travel Tech

Comment Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA

Comment Amadeus optimise les recherches de vols NDC avec l’IA
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record

Small Luxury Hotels célèbre ses 35 ans avec une croissance record
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
Futuroscopie

Futuroscopie

Futuroscopie : des alertes, des analyses, des séries, des archives…

Futuroscopie : des alertes, des analyses, des séries, des archives…
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028

MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates à la recherche de nouveaux équipages en France

Emirates à la recherche de nouveaux équipages en France
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias