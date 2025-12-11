Travel Explorer motive les agences avec un challenge de ventes

Travel Explorer lance un grand challenge de ventes dédié aux circuits avec extensions.
Jusqu’au 31 janvier 2026, les agents de voyages peuvent tenter de remporter des voyages pour deux personnes vers des destinations emblématiques, parmi lesquelles l'Ouest américain (10 jours/8 nuits) ou la Balade Yucatèque (8 jours/7 nuits).
Le principe est simple : chaque vente de circuit avec extension déclarée via le formulaire dédié correspond à une chance supplémentaire de gagner.
Pour être éligibles, les agents doivent déclarer au moins un dossier Voyamar et un dossier Héliades, et seules les ventes réalisées via Travel Explorer sont prises en compte.
Plus les ventes sont nombreuses, plus les chances de succès au tirage au sort augmentent.
Le challenge Travel Explorer pour booster les ventes de fin d’année
Ce challenge s’inscrit dans la dynamique du lancement d’une nouvelle fonctionnalité Travel Explorer qui repense la vente de circuits accompagnés avec extensions.
Grâce à cette technologie interconnectée aux principaux fournisseurs aériens, hôteliers et réceptifs, les agents peuvent désormais composer, personnaliser et confirmer leurs dossiers en temps réel, sans attendre de validation.
Pour Travel Explorer, il s’agit d’offrir aux agences un outil de performance commerciale capable d’améliorer leur réactivité, leur flexibilité et leur avantage concurrentiel, tout en valorisant l’expertise des agents de voyages.
