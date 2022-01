Appli mobile TourMaG



TravelPerk : le futur géant du voyage d'affaires ? TravelPerk a finalisé une nouvelle levée de fonds de 100 millions d'euros

En seulement 5 ans, dont deux exercices totalement sinistrés par le covid-19, TravelPerk a levé pas moins de 356 millions d'euros. La start-up qui souhaite révolutionner le secteur du voyage d'affaires s'est entourée de grands noms, dont Gillian Tans, l'ancienne PDG de Booking.com. Et pour finir, TravelPerk a finalisé une levée de fonds de 100 millions d'euros.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 13 Janvier 2022









C'est tout simplement Gillian Tans, l'ancienne PDG de Booking.com en personne qui a annoncé la nouvelle. Cette dernière a rejoint dernièrement le conseil d'administration de la jeune pousse, après y avoir investi de l'argent.



" Je travaille dans l'industrie du voyage depuis de nombreuses années et TravelPerk est la seule entreprise qui ne cesse de me surprendre. Ils sont innovants et ont été capables d'anticiper et de répondre aux besoins changeants de leurs clients.



Je suis honoré d'aider l'entreprise à atteindre une position de leader mondial, " a t-elle déclaré.



Cette levée de fonds intervient dans un secteur totalement sinistré et atrophié après deux ans de crise, mais surtout elle arrive seulement 9 mois après avoir levé 139 millions d'euros.



Cette levée de fonds intervient dans un secteur totalement sinistré et atrophié après deux ans de crise, mais surtout elle arrive seulement 9 mois après avoir levé 139 millions d'euros.

En tout, TravelPerk aura réussi à accéder à plus de 356 millions d'euros d'investissement.

TravelPerk : "voyages durables et nouveaux produits" Atteindre le statut de licorne est à la fois un rêve et une étape importante pour tous les entrepreneurs, et nous y sommes parvenus grâce à l'esprit rebelle, la détermination et le dynamisme de notre équipe.



Nous avons traversé cette période sans procéder à des licenciements et nous avons acquis 4 sociétés, " se



Celle qui se qualifie de Licorne est une agence de voyages spécialisée dans les technologies de business travel, elle s'évertue de gérer tout des réservations à la facturation et aux dépenses.



L'enjeu de l'entreprise est de supprimer toutes les frictions pour l'organisation des déplacements des salariés.



" Nous utiliserons ce financement pour stimuler davantage les voyages durables et élargir notre offre de produits pour répondre aux nouveaux besoins des PME dans un monde de plus en plus hybride et éloigné, " explique le patron de la start-up.



Après avoir conclu des partenariats avec Divvy, Emburse et Rydoo, TravelPerk souhaite en ajoutant bien d'autres, mais surtout accès son développement pour rendre les voyages plus durables.



" Nous aidons les entreprises à compenser leur empreinte carbone en investissant dans des projets accrédités VERRA qui respectent les normes les plus élevées des objectifs de développement durable des Nations Unies.



Il ne s'agit pas d'une arnaque au crédit compensatoire, en utilisant TravelPerk, vous réduisez directement les émissions de carbone," pense savoir Avi Meir.



Spécialisé dans le marché des PME, TravelPerk veut s'exporter au-dela des Etats-Unis et des frontières européennes, mais aussi s'attaquer à d'autres verticales.



Un nouveau produit a été lancé pour rassembler les gens.



TravelPerk Events, est maintenant en ligne et a déjà été utilisé pour créer plus de 250 événements pour réunir 1200 personnes dans la vraie vie depuis son lancement en novembre.



Son business model est basé sur le freemium, donc une rémunération sur les réservations. À terme, l'entreprise vise également à générer un flux de revenus basé sur les données grâce à des analyses de voyages payantes.

