Turkish Airlines reprend les vols vers Souleimaniye (Irak)

Turkish Airlines a relancé ses vols entre Istanbul et Souleimaniye, en Irak, les lundis, jeudis, vendredis et dimanches - DepositPhotos.com, rafapress
Depuis le 2 novembre 2025, la liaison entre l'aéroport d'Istanbul et l'aéroport international de Souleimaniye (Irak) a repris du service, après sa suspension depuis 2023.
Les vols de Turkish Airlines sont opérés quatre jours par semaine, les lundis, jeudis, vendredis et dimanches. Une cadence qui devrait être augmentée dès le 27 mars 2026, pour passer à des vols quotidiens.
« Nous sommes ravis de reprendre nos vols vers Souleimaniye, une destination au riche patrimoine culturel et naturel. Cette reprise renforce notre présence dans la région et permet de relier Souleimaniye au reste du monde, tout en offrant le confort et l’hospitalité propres à Turkish Airlines.
Elle contribuera également à développer les échanges commerciaux et culturels entre la Turquie et l’Irak », a souligné le président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, dans un communiqué.
Les passagers des vols Istanbul-Souleimaniye devront débourser au minimum 325 USD (environ 282€).
Lire aussi : Turkish Airlines Holidays débarque en Europe
