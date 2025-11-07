TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Activités touristiques : les grandes ambitions de la marketplace française Bonjour.fun

La plateforme s'associe à IRIS Interactive pour redonner le pouvoir aux territoires


IRIS Interactive et Bonjour.fun s’associent pour permettre aux destinations touristiques de reprendre le contrôle de la digitalisation et de la commercialisation des activités locales, face à la domination des plateformes internationales.


Rédigé par le Vendredi 7 Novembre 2025

IRIS Interactive et Bonjour.fun unissent leurs forces pour redonner le pouvoir aux territoires - Depositphotos.com, @grechka333
IRIS Interactive et Bonjour.fun unissent leurs forces pour redonner le pouvoir aux territoires - Depositphotos.com, @grechka333
IRIS Interactive, spécialiste de la digitalisation des destinations depuis 25 ans, et Bonjour.fun, marketplace fédérant déjà 1 500 prestataires et 4 000 activités, annoncent leur alliance pour renforcer l’autonomie numérique des territoires touristiques.

Leur objectif est de permettre aux destinations de reprendre la main sur la commercialisation des activités et sur la valeur créée localement alors qu'aujourd’hui, près de 80% des prestataires de loisirs restent peu ou pas digitalisés.

"Faute d’outils adaptés, beaucoup n’ont pas d’autre choix que de passer par les plateformes internationales pour être visibles et vendre leurs activités.

Résultat : ces géants mondiaux imposent leurs règles et prélèvent jusqu’à 30% de commission sur le chiffre d’affaires, au détriment des prestataires comme des territoires. Après l’hébergement, ils cherchent désormais à capter le marché des activités et des loisirs", commente IRIS Interactive dans un communiqué.

Une marketplace locale au service des destinations

Bonjour.fun propose ainsi une solution clé en main : une marketplace locale en marque blanche, qui permet aux destinations de digitaliser leur réseau de prestataires et de vendre leurs activités sur une plateforme commune, à leur image.

Ce modèle doit permettre aux visiteurs de bénéficier d’un point d’achat unique et local, tandis que les prestataires conservent la totalité de leur chiffre d’affaires.

Déjà déployée à travers une dizaine de marketplaces locales - dont Expérience Côte d’Azur, Bonjour Alsace ou encore le réseau national des Vignerons Indépendants - la plateforme a généré 1 million d’euros de réservations par an.

Pour Frédérique Azéma, directrice générale d’IRIS Interactive, cette alliance vise à "replacer les destinations au cœur du jeu, leur permettre de retrouver leur souveraineté numérique et faire émerger un modèle vertueux, qui profite à tous : visiteurs, prestataires et territoires".

Olivier Pepin, directeur général de Bonjour.fun, souligne l’ambition commune : "Avec IRIS Interactive, nous allons changer d’échelle et accélérer cette dynamique partout en France. Nous avons prouvé qu’un modèle local, équitable et fédérateur est possible."


Tags : alliance, bonjour.fun, iris interactive
