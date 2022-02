" Si les acteurs n'investissent pas dans une stratégie numérique robuste, ils permettront à leurs concurrents de prendre une plus grande part du marché.



L'intermédiation de voyage a évolué des magasins traditionnels de la rue principale avec des agents de voyage en personne vers un marché en ligne très fragmenté, " explique Hannah Free, analyste en voyages et tourisme chez GlobalData.



Toujours selon cette dernière, les intermédiaires comme la clientèle délaissent progressivement les enseignes physiques pour des structures plus légères et présentes sur internet.



Une récente enquête de GlobalData révèle que 78 % des consommateurs se déclarant " extrêmement ", " assez " ou " légèrement " inquiets à l'idée de se rendre dans les magasins en raison du risque lié au COVID-19.



Une étude à prendre avec des pincettes, alors même que les commerces ont retrouvé tout ou partie de leurs clientèles à chaque levée de restriction.



Toujours d'après cette enquête, 24% des personnes interrogées ont déclaré fait appel à une (OTA), pour réserver leurs dernières vacances et seulement 7% se sont tournées vers une agence de voyages physiques.



Comme de nombreux acteurs présents sur le marché français, à l'image de Salaün ou PerfectStay, les deux années passées ont été mises à profit pour améliorer les outils digitaux.



Ces innovations ont permis de relever les défis présentés par covid, comme la réduction des interactions physiques avec les clients, la personnalisation ou encore la bonne gestion de la relation client.



" Le trait distinctif des principales entreprises de voyage en ligne est peut-être l'intégration et l'utilisation des dernières technologies, à tel point que certaines marques de voyage comme Airbnb et Trip.com se désignent avant tout comme des entreprises technologiques, " conclut Hannah Free.