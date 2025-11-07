Tour du monde l'actualité touristique de la semaine

Entre crises, bouleversements, record et renouveau, l’actualité du tourisme ne manque pas de rebondissements. Comme chaque semaine, TourMaG vous propose sa revue de presse touristique.



La Bretagne veut tripler la taxe de séjour : les professionnels du tourisme s’inquiètent



Égypte : quand le rêve touristique se heurte à la réalité

plus de 15 millions de touristes en neuf mois, certains voyageurs français racontent une expérience bien moins idyllique. Derrière les pyramides et le Nil, se cachent des arnaques fréquentes : faux guides, taxis surfacturés, escroqueries à l’aéroport.



Saint-Jacques-de-Compostelle : un record de pèlerins en 2025

près de 520 000 pèlerins en 2025, franchissant pour la première fois la barre symbolique des 500 000 visiteurs. La fréquentation espagnole continue d’augmenter, tandis que la partie française se stabilise.



Deux tiers des marcheurs effectuent le pèlerinage pour la première fois, majoritairement originaires de France, Belgique, Canada, Suisse, mais aussi des États-Unis et de Corée. L’attrait du Camino, qui remonte au IXe siècle, séduit aujourd’hui autant les pèlerins religieux que les aventuriers et les non-croyants à la recherche de sens ou de déconnexion.



Voyageurs bloqués en Tanzanie : ce que la France peut réellement faire

Des dizaines de touristes français ont vu leur séjour perturbé par les violences politiques survenues fin octobre en Tanzanie, entraînant l’annulation de plusieurs vols. « Nous n’avions aucune priorité auprès des compagnies » , témoigne une voyageuse bloquée à l’aéroport du Kilimandjaro, finalement rapatriée via Nairobi. Comme elle, de nombreux voyageurs ont dû se débrouiller seuls, parfois avec le soutien de leurs agences.



Le Quai d’Orsay rappelle que l’État n’intervient que lorsque tous les vols commerciaux sont suspendus. « Notre rôle est d’informer, pas de remplacer les acteurs économiques » , précise une source diplomatique. L’ambassade n’a donc apporté qu’un accompagnement logistique limité, sans organiser de vols spéciaux.



Lastminute.com revoit ses prévisions et abandonne les croisières

une forte demande estivale et une meilleure efficacité opérationnelle.



Le groupe ferme sa division croisières pour se concentrer sur les voyages à forfait, les vols et l’hôtellerie, segments les plus rentables.



Le troisième trimestre a enregistré un EBITDA ajusté de 17,2 M€ (+35 %) et un chiffre d’affaires de 101,3 M€ (+17 %). L’entreprise prévoit de poursuivre sa croissance et d’atteindre un chiffre d’affaires de 450 M€ et un EBITDA ajusté supérieur à 70 M€ d’ici 2028.



Nouvelle liaison ferroviaire Bâle-Malmö dès avril 2026

avril 2026 un train de nuit direct entre Bâle et Malmö, via Copenhague, parcourant plus de 1 400 km à travers la Suisse, l’Allemagne et le Danemark.



Le service, trois fois par semaine dans chaque sens, proposera 350 places en voitures-lits, couchettes et assises. Cette liaison renforce le réseau de nuit européen et constitue une alternative plus écologique à l’avion, soutenue financièrement par la Confédération suisse à hauteur de 50,7 millions d’euros d’ici 2030.



Jamaïque : reprise inégale du tourisme après l’ouragan Melissa

Après le passage de l’ouragan Melissa fin octobre, la Jamaïque connaît une reprise inégale de son secteur hôtelier.



Les complexes de Montego Bay sont les plus touchés et ne rouvriront pas avant plusieurs mois, tandis que ceux d’Ocho Rios et de Negril reprennent progressivement leur activité dès novembre et décembre.



Sandals, Hyatt, Half Moon et d’autres groupes ajustent leurs calendriers de réouverture en fonction des dégâts et des infrastructures locales.



Le ministère du Tourisme a mis en place un groupe de travail pour coordonner la reprise, visant une opérationnalité complète du secteur touristique d’ici le 15 décembre. La haute saison et les fêtes de fin d’année risquent néanmoins de subir des pertes importantes.



Tragédie en mer : une octogénaire oubliée sur une île lors d’une croisière

oubliée par le personnel du paquebot Coral Adventurer lors d’une randonnée sur une île près de la Grande Barrière de Corail. Le bateau n’a réalisé son absence que 100 km plus loin, et la touriste a été retrouvée morte le lendemain.



Suite à cet incident tragique et à des problèmes mécaniques antérieurs, la compagnie a annulé le reste du voyage. Les passagers ont été rapatriés par avion et remboursés intégralement. Le navire est désormais inspecté par les autorités australiennes pour comprendre comment une passagère a pu être oubliée lors de l’embarquement.



