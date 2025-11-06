Radisson Blu ouvre son premier hôtel à Florence

L'hôtel Radisson Blu ouvre pour la première fois à Florence, mêlant affaire et loisir.
Il est conçu donc comme un « urban resort » associant hébergement, espaces de bien-être et infrastructures sportives. Il comprend un centre de spa et de remise en forme, une piscine extérieure, des terrains de tennis et des espaces dédiés aux familles, dont une piscine pour enfants et une aire de jeux.
Les chambres, dont certaines communicantes, s’adressent à une clientèle variée, avec plusieurs catégories adaptées aux séjours en couple, en famille ou professionnels. Il dispose de 304 chambres et suites de différentes catégories, dont des chambres familiales de 38 m² avec espaces communicants.
L’hôtel comprend également un centre de bien-être, une piscine extérieure, des terrains de tennis, une salle de fitness et des équipements dédiés aux familles, notamment une piscine et une aire de jeux pour enfants.
Il est conçu donc comme un « urban resort » associant hébergement, espaces de bien-être et infrastructures sportives. Il comprend un centre de spa et de remise en forme, une piscine extérieure, des terrains de tennis et des espaces dédiés aux familles, dont une piscine pour enfants et une aire de jeux.
Les chambres, dont certaines communicantes, s’adressent à une clientèle variée, avec plusieurs catégories adaptées aux séjours en couple, en famille ou professionnels. Il dispose de 304 chambres et suites de différentes catégories, dont des chambres familiales de 38 m² avec espaces communicants.
L’hôtel comprend également un centre de bien-être, une piscine extérieure, des terrains de tennis, une salle de fitness et des équipements dédiés aux familles, notamment une piscine et une aire de jeux pour enfants.
Radisson Blu : un nouveau pôle de congrès pour Florence
Autres articles
Côté affaires, le Radisson Blu Hotel, Florence met à disposition 1 500 m² d’espaces modulables répartis sur 15 salles, dont une salle plénière de 452 m² pouvant accueillir jusqu’à 450 participants. L’établissement est équipé pour accueillir des réunions hybrides et des événements d’envergure.
Cette ouverture renforce la présence du groupe sur le marché italien, déjà représenté à Rome, Milan et Vérone.
À lire aussi : À Florence, la Villa San Michele rouvre en 2026
Cette ouverture renforce la présence du groupe sur le marché italien, déjà représenté à Rome, Milan et Vérone.
À lire aussi : À Florence, la Villa San Michele rouvre en 2026