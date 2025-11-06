Méditerranée et Canaries : CroisiEurope mise sur la croisière maritime d’hiver

La Belle de l'Adriatique et la Belle des Océans navigueront cet hiver en Europe @CroisiEurope - Photo, Miran Brautovic
Depuis plusieurs saisons, CroisiEurope trace sa route sur le segment maritime, et cet hiver n’échappera pas à la règle.
La Belle de l’Adriatique proposera Les Belles Méditerranéennes, entre Malte et la Sicile, dès novembre 2025, puis en mars et avril 2026.
Au programme, aussi, un itinéraire inédit le long des côtes italiennes et siciliennes avec le passage du détroit de Messine et une navigation au large des îles éoliennes (décembre, janvier et février).
La Belle des Océans embarquera, quant à elle, pour La Conquête des Canaries, une exploration de six îles sur sept - de Tenerife à Lanzarote - au cœur de l’Atlantique.
Les départs sont prévus de novembre 2025 à mars 2026, depuis Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Genève, Bâle, Bruxelles et d’autres aéroports régionaux.
La Belle de l’Adriatique proposera Les Belles Méditerranéennes, entre Malte et la Sicile, dès novembre 2025, puis en mars et avril 2026.
Au programme, aussi, un itinéraire inédit le long des côtes italiennes et siciliennes avec le passage du détroit de Messine et une navigation au large des îles éoliennes (décembre, janvier et février).
La Belle des Océans embarquera, quant à elle, pour La Conquête des Canaries, une exploration de six îles sur sept - de Tenerife à Lanzarote - au cœur de l’Atlantique.
Les départs sont prévus de novembre 2025 à mars 2026, depuis Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Genève, Bâle, Bruxelles et d’autres aéroports régionaux.
Les agences associées à la démarche de CroisiEurope
Autres articles
-
Projet d’arrêté croisières à Nice et Villefranche : la CLIA invite les agences à réagir [ABO]
-
Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028
-
CroisiEurope distinguée par le magazine Capital
-
Le Havre : premier branchement électrique pour un paquebot de croisières
-
Royal Caribbean mise plus que jamais sur l’Europe pour l'été 2027
L'entreprise alsacienne met en avant la découverte de sites touristiques majeurs loin des foules, avec uniquement des guides francophones (Pompéi, Syracuse, Malte, Taormine…)
Ces croisières sont accessibles depuis Paris et de nombreux aéroports régionaux : Lyon, Strasbourg, Lille, Blois, Nantes, Bordeaux, Reims, Le Havre ou encore Nice.
Jusqu’au 30 novembre 2025, les voyageurs bénéficient d’offres spéciales comme 500 euros de réduction par personne, le supplément solo offert et toutes les excursions incluses.
Pour accompagner ces départs, CroisiEurope avait relancé en octobre son challenge "Les Escales Gagnantes", destiné aux agences partenaires. Chaque cabine vendue sur une sélection de croisières maritimes a donné lieu à une récompense de 50€.
Un dispositif qui s’inscrit dans la volonté de la compagnie de renforcer la proximité avec son réseau de distribution.
Ces croisières sont accessibles depuis Paris et de nombreux aéroports régionaux : Lyon, Strasbourg, Lille, Blois, Nantes, Bordeaux, Reims, Le Havre ou encore Nice.
Jusqu’au 30 novembre 2025, les voyageurs bénéficient d’offres spéciales comme 500 euros de réduction par personne, le supplément solo offert et toutes les excursions incluses.
Pour accompagner ces départs, CroisiEurope avait relancé en octobre son challenge "Les Escales Gagnantes", destiné aux agences partenaires. Chaque cabine vendue sur une sélection de croisières maritimes a donné lieu à une récompense de 50€.
Un dispositif qui s’inscrit dans la volonté de la compagnie de renforcer la proximité avec son réseau de distribution.