CroisiEurope distinguée par le magazine Capital

Elue meilleure enseigne 2026 dans la catégorie « croisiériste »


Dans son dernier numéro, le magazine Capital a dévoilé son palmarès 2026 des enseignes. CroisiEurope décroche la palme dans la catégorie « Croisiériste ».


Lundi 3 Novembre 2025

Avec une note 8.15 sur dix, le spécialiste des croisières fluviales devance Ponant (7.90) et Royal Carribean (7.75).
Avec une note 8.15 sur dix, le spécialiste des croisières fluviales devance Ponant (7.90) et Royal Carribean (7.75).
CroisiEurope
Dans un post Linkedin, CroisiEurope fait part de son « immense fierté » d’avoir été élue « meilleure enseigne 2026 » dans la catégorie Croisiériste par Capital ».

Avec une note 8.15 sur dix, le spécialiste des croisières fluviales devance Ponant (7.90) et Royal Carribean (7.75).

Trois critères essentiels ont été pris en compte par un panel de 15 000 consommateurs pour évaluer les enseignes : la qualité de l’attention portée à la clientèle, le niveau d’expertise des équipes et la volonté des clients à recommander la marque autour d’eux.

D’autres acteurs du tourisme récompensés

CroisiEurope n’est pas le seul acteur du tourisme récompensé.

Dans la catégorie « agence de voyages », c’est TUI Store qui l’emporte (8.14) devant Selectour (8.05) et Prêt à Partir (8.00).

Verdié Voyages (8.24) remporte la médaille d’or dans la catégorie tour-opérateurs devant Voyageurs du Monde (8.16), Kuoni (8.13), Terre d’Aventure (8.07) ôVoyages (8.07).

Logis Hôtels (8.17), Novotel Suites (8.27) et Relais & Châteaux (8.85) sont les champions de l’hôtellerie dans leur catégorie respective tandis que Luxair (8.58), Emirates (8.51) et Singapore Airlines (8.44) montent sur le podium des compagnies aériennes.

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias