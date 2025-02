Love is in the air : découvrez les tendances voyages des amoureux !

Des escapades romantiques pour la Saint-Valentin

Chaque année, la Saint-Valentin rime avec escapades romantiques pour de nombreux Français. D’après les données d’Amadeus, Londres, Rome et Barcelone se démarquent comme les destinations phares de 2025.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 14 Février 2025

