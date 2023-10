Algérie-Tours, votre réceptif pour l’Algérie

Depuis plus de 16 ans, Algérie-Tours conçoit des séjours sur-mesure et des circuits touristiques à la découverte de ce pays étonnant et encore méconnu qu’est l’Algérie. Défricheuse, passionnée et experte, l’agence privilégie une découverte authentique et intimiste du pays, loin des circuits touristiques banalisés.

Rédigé par DestiMaG le Jeudi 26 Octobre 2023



DESTINATION :



> ALGÉRIE



Date de création :

2006



Membre de l’Association des Entreprises du Voyage









Groupes / FIT / GIR

Voyages sur-mesure

Autotours et car tours

Méharées, circuits 4x4 et treks déserts

Circuits thématiques







Avec deux bureaux en Algérie et un siège en France, Algérie-Tours allie l’expertise du terrain à la fiabilité des régulations européennes en matière de tourisme et de transactions : une organisation pensée pour vous garantir une qualité de service sans faille et un accompagnement sur-mesure, quelles que soient vos envies d’évasions algériennes !



Vous avez dit expertise ?

Sillonnant le pays pour vous depuis plus de 16 ans, Algérie-Tours connaît sur le bout des doigts infrastructures et acteurs du tourisme locaux, guides, chauffeurs, hôtels, restaurants… Les partenaires de confiance qu’elle sélectionne pour vous sont soumis à l’exigence de l’excellence : audités régulièrement, challengés pour toujours se dépasser, parfaire leur qualité de service et vous offrir le meilleur de l’Algérie. Un atout de taille dans un pays où le secteur du tourisme est encore peu développé !

Et parce que de très nombreuses agences de voyage et groupes reconnus nous font confiance depuis longtemps, Algérie-Tours a aussi l’expérience de la diversité de vos besoins et sait réagir avec souplesse et pertinence à vos attentes spécifiques pour vous offrir un accompagnement personnalisé.



Le sur-mesure façon Couture

Vivre le désert du Sahara avec un compagnon de voyage Touareg, participer aux enchères traditionnelles sur la place d’une cité mozabite antique, se passionner pour l’artisanat local en buvant le thé avec un ébéniste de la Casbah, ou encore découvrir les fabuleux vestiges romains du rivage méditerranéen guidé par un spécialiste en archéologie… pour concevoir vos séjours sur-mesure, Algérie-Tours privilégie l’authenticité des expériences et la découverte intimiste du pays. Séjour privatif, petit groupe ou GIR, courte escapade ou longue immersion, votre voyage conçu exactement selon vos envies ne ressemble à nul autre. Découvrez l’Algérie autrement !



Le compagnon algérien indispensable

Structure souple et réactive, Algérie-Tours vous accompagne depuis la conception de votre voyage jusqu’à son déroulement et son retour : assistance à l’obtention du visa, vols internationaux et nationaux, hébergements, transports locaux, accompagnement sur place, visites guidées ou non, assistance logistique… C’est bien simple : on est à vos côtés, assistants discrets et efficaces, et on s’occupe de tout pour que vous n’ayez plus qu’à profiter d’un pays fabuleux, réputé autant pour ses paysages extraordinaires et sa richesse culturelle que pour la chaleur de son accueil !



1/ D’Alger à Annaba, Visages multiples de l’Algérie Antique (10 jours)

Terre d’accueil traversée au fil des siècles par de multiples civilisations, L’Algérie a hérité d’une histoire incomparablement riche. En témoignent les vestiges antiques parmi les mieux préservés au monde qui foisonnent sur tout le territoire, comme obstinément attachés aux somptueux paysages naturels qui leur servent de décor. D’Alger à Annaba, c’est un voyage dans le temps et les cultures, un circuit de découvertes où l’on ne sait ce qui émerveille le plus : des splendeurs naturelles, des bijoux d’architecture de toutes influences, de l’ambiance des villes ou des trésors archéologiques.

Vous allez en prendre plein les yeux en cheminant dans les ruelles des médinas d’Alger, de Constantine, d’Annaba… ; en marchant sur les pavés millénaires des exceptionnelles cités romaines de Timgad, Djemila, Cherchell, Tipaza, Tiddis, Lambèse, toutes classées au patrimoine de l’humanité ; en découvrant les apics vertigineux au sommet desquels la ville de Constantine est posée telle un nid d’aigle ; en découvrant des paysages à couper le souffle, cascades pétrifiées de Hammam Meskoutine, falaises vertigineuses des Gorges du Rhumel, baies aux eaux turquoise...



2/ Authentique désert algérien (8 jours)

Très loin des routes balisées et du tourisme de masse, découvrez « un autre désert » avec ce circuit en 4x4 ponctué de randonnées vers les sites exceptionnels des environs de Djanet : les dunes à l'infini de l’Erg Admer, les gorges de l’oasis d’Essendilène, les gravures rupestres de Dider, les canyons ponctués de gueltas cristallines, l’authentique village Touareg d'Ihrir…

Là, en harmonie avec la nature, le rythme du soleil et des étoiles, vous partagerez la vie dans le désert telle que la vivent les Touaregs, foulant les étendues de sable blond sur la piste des caravanes antiques, vous admirerez peintures et gravures rupestres au détour d'un chemin, vous serez subjugués par le charme des gueltas, magnifiques oasis inattendues, fleuries de lauriers roses et dont les eaux limpides et fraîches se parent de reflets miroitants… Préparez-vous à l’émerveillement !



3/ Saveurs et couleurs d’Algérie (8 jours)



Classée depuis 2022 par l’encyclopédie « Taste Atlas » parmi les meilleures cuisines au monde, la gastronomie algérienne surprend par sa diversité et son originalité, reflet tout autant de son territoire géographique contrasté que des modes de vie, des mélanges culturels, des traditions de ses différentes régions, mais aussi de la créativité et la générosité de ses habitants.

Au bord des eaux turquoises de la méditerranée, assistez au retour de pêche des petits bateaux traditionnels à Tipaza avant de déguster les poissons qui font la réputation de la ville ; dans un Ksar millénaire, visitez le système d’irrigation ancestral de la vallée du M’zab pour comprendre le caractère unique des dattes Deglet Nour, considérées comme les meilleures au monde ; aux portes du désert, apprenez les rites de la cérémonie du thé berbère avec un authentique Touareg ; au coeur de la Casbah d’Alger, pénétrez les secrets des recettes traditionnelles lors d’un atelier avec un chef local ; découvrez sur les flancs ensoleillés des monts du Tessalah les cépages et les vins de l’ouest algérien en compagnie du vigneron, régalez-vous de parfums et de couleurs au fil des étals des marchés aux épices… Saveurs, couleurs, parfums, textures, c’est tous sens en éveil que nous vous invitons à vivre ce fabuleux voyage à la rencontre d’une autre Algérie.







Algérie-Tours

Pensez à indiquer la référence DestiMaG dans toutes vos demandes.

Amine Lagoune

Central Cannebière

10 Avenue de la République

13001 MARSEILLE



algerie.tours @gmail.fr

www.algerie-tours.com





Autres articles Tahiti Travel Services, Agence réceptive en Polynésie française

Cali’Fun, agence réceptive USA

Monarch Travel, Réceptif Maroc

Perpignan : ASL Airlines reprendra ses vols vers Oran le 27 juin 2023

Sicilvision, votre réceptif en Sicile, Sardaigne et Pouilles

Lu 895 fois

Notez