airBaltic : les vols Paris - Riga à partir du 9 juin 2020

airBaltic prévoit de reprendre ses vols directs de Paris à Riga (Lettonie) le 9 juin, deux jours plus tôt que prévu.



Actuellement, airBaltic assure des vols directs de Riga vers Tallinn, Vilnius, Oslo, Francfort, Amsterdam, Helsinki, Munich, Berlin et Hambourg.



La compagnie reprendra également bientôt des vols vers Vienne et Düsseldorf. En outre, la compagnie offre divers services directs au départ de Tallinn et de Vilnius.



Pour inciter les réservations, la compagnie propose aux passagers la possibilité pour les réservations effectuées jusqu'au 30 juin 2020 de reporter sans frais supplémentaires leur voyage à une nouvelle date.