Madagascar Airlines : le plan "Phénix 2030" se précise🔑

TourMaG - Vous nous parlez de la Banque Mondiale qui va financer le projet, mais cherchez vous d’autres investisseurs ?



Thierry de Bailleul : La Banque Mondiale est prête à nous accompagner dans la durée. Ils ne viennent pas « faire un coup » pour nous lancer simplement et s’en aller.



Ils sont là sur la durée, car Madagascar Airlines fait partie d’un projet plus global qui est la relance économique de l’île qui passe nécessairement par la compagnie aérienne, un élément essentiel de l’aménagement du territoire. Elle sera aussi utile au développement du tourisme, un des moteurs de la croissance sur l’île qui a besoin d’un réseau domestique puissant.



Notez qu’il est très rare que la Banque Mondiale accompagne une compagnie aérienne. Nous sommes un peu l’exception.



Cela nous donne de la visibilité, une certaine assise et un cadre strict de gestion dont je me félicite.



Pour répondre à votre question, la Banque Mondiale n’a pas vocation à rester « ad vitam ».



Nous avons un business plan où nous montrons que l’on gagnera de l’argent en 2025 et nous pourrions même nous auto-financer en 2026. Une situation intéressante pour d’éventuels investisseurs.



Il faut, je pense commencer à faire appel dès à présent pour préparer l’avenir, et avoir des relais de financement.



Notre trajectoire est claire et avec le potentiel qu’il y a dans l’île, il est tout à fait possible de gagner de l’argent.



Nous avons également accumulé 40 millions de dettes. Elle doit être résorbée.



Nous pourrions le faire nous même, mais sur du long terme. Nous avons donc besoin d’un prêt ou d’un partenaire financier qui accepte de rentrer au capital pour payer les créanciers et se payer par dividende. Nous avons des idées à ce sujet.