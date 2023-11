Madagascar Airlines abandonne la desserte de Paris

Pour ne pas perdre ses créneaux parisiens, l’accord de partage de codes avec Corsair est maintenu durant cette période, pour les acheminements de et vers Paris.



Face à un coût de l'affrètement disproportionné pour ses finances, Madagascar Airlines a dévoilé son nouveau plan stratégique baptisé : Phénix 2030.



L'entreprise prévoit de se recentrer provisoirement sur son réseau intérieur.



La flotte ATR sera restructurée, par une restitution de certains appareils et remise en état d'autres. L'enjeu est aussi de revenir au BSP, alors même que la compagnie a été exclue par IATA de son système de paiements, il y a maintenant 2 ans.



Un retour qui permettra de nouer des alliances et partenariats stratégiques, dans l'optique de reprendre les dessertes long-courriers. L'enjeu de ce plan est de renouer le plus rapidement possible avec la rentabilité.



" En se recentrant pendant quelques mois sur le réseau intérieur, Madagascar Airlines pourra commencer à redresser ses comptes et retrouver sa rentabilité.



Cette décision a d’ailleurs immédiatement reçu l’approbation et les encouragements des institutions financières internationales.



Les vols long-courriers reprendront sous quelques mois, dès que la compagnie sera en mesure d’assurer des vols en dry lease (location sans service, ndlr), c’est-à-dire avec ses propres avions et ses propres équipages, " a expliqué Thierry de Bailleul.