Thierry de Bailleul nommé CEO de Madagascar Airlines

Il y a du changement du côté de Madagascar Airlines.



La compagnie, qui exploite en location-gérance les actifs d'Air Madagascar - en cours de restructuration - et de sa filiale Tsaradia, a nommé en décembre Thierry de Bailleul au poste de CEO. Il succède à Ny Riana Rasolonjatovo, qui occupait ce poste depuis février dernier.



" Fier d'avoir reçu la confiance des pouvoirs publics, notamment celle de son Excellence le Président de la République et du Ministre des Transports, pour un défi aussi difficile qu'il est exaltant et vital ", a écrit le nouveau CEO sur sa page LinkedIn.



Thierry de Bailleul a notamment exercé chez Air France, dès 1991, et ce durant 14 ans avant d'intégrer le Groupe Air France-KLM durant 8 ans où il était directeur régional.