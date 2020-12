Thierry de Bailleul (Qatar Airways) : "Dès qu’une destination s’ouvre… la demande explose !"

TourMaG.com : Quelles ont été les priorités de vos premiers mois ?



Thierry de Bailleul : Le parti pris a été de se mettre du côté du client et de la demande, des agents de voyage qui essaient de survivre : par des politiques de remboursement très rapides, des tarifs extrêmement flexibles et adaptés à la crise, des adaptations incessantes de nos programmes de vols ou de nos avions. La priorité est d’être agile et d’anticiper les tendances.



TourMaG.com : Pouvez-vous nous faire un point sur les activités de la compagnie en France et en Europe à l’heure actuelle ? Avez-vous profitez de la crise de 2020 pour faire le ménage et abandonner certaines lignes ?



Thierry de Bailleul : Nous avons aujourd’hui le plus grand réseau de destinations au monde : 110, dont 34 en Europe représentant 250 vols par semaine. Evidemment, beaucoup de lignes sont suspendues, mais nous n’en fermerons aucune. Tout reprendra dès que possible. Paris reste desservie à raison de 2 vols par semaine au lieu de 3, toujours a A350 et en 777.



Les taux de remplissages sont évidemment faibles, mais nous voulons maintenir cet effort pour faire connaître notre produit. Nous restons stable dans nos opérations et n’annulons aucun vol prévu, toutes les compagnies ne le font pas en ce moment… Nice et Lyon sont suspendues mais redémarreront dès que la demande le permettra. Pourquoi pas en février s’il y a un grand réveil.



TourMaG.com : Quelles mesures sociales ont été prises ? A combien de licenciements faut-il s’attendre ?



Thierry de Bailleul : Nous avons déjà annoncé 20% de licenciements. Lorsque le secteur s’effondre de 90% en une année, ce sont des décisions inévitable. Nous avons limité les départs grâce aux réductions de salaires.