Air Austral officialise sa sortie du capital d'Air Madagascar

Comme annoncé depuis quelques mois, les compagnies Air Austral et Air Madagascar ont signé le 21 juillet 2020 un protocole d’accord entérinant la sortie définitive d’Air Austral du capital d’Air Madagascar.



L’État malgache et la CNAPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) reprennent ainsi officiellement le contrôle et la gouvernance d’Air Madagascar. "Cela vient clôturer le partenariat capitalistique établi en 2017 entre les deux compagnies et se matérialise concrètement par un échange de parts : Air Austral échangeant les parts de la CNAPS contre des parts d’Air Austral dans Air Madagascar et ce, sans aucune incidence financière pour les deux parties" précise un communiqué de presse.



Suite à la signature, les 3 administrateurs nommés par Air Austral ont présenté leur démission permettant ainsi une recomposition du Conseil d’Administration d’Air Madagascar.