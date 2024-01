Marc Rochet : "Trop de blabla, pas assez de décisions courageuses" 🔑

J’en vois un se profiler tout doucement à l’horizon c’est la Chine.



Quand on voit à quelle vitesse ils se développent, à quelle vitesse par exemple ils reviennent dans le spatial, je dis attention.

Oui. Si on ne fait rien, alors d'autres vont faire.



De même sur la composition des équipages, le nombre de pilotes dans l’avion. Je ne dis pas zéro ni même 1, mais il faut considérer ce sujet au-delà des pressions techniques, humaines, syndicales et sociétales.



Demain, on aura peut-être un avion chinois qui va sortir avec un seul pilote et on sera tous comme des idiots à regarder l’avion « made in China ».

Bien sûr ! je suis évidemment d’accord, mais qu’on ne s’en serve pas d’excuse pour rester dans le statu quo.



Je dis attention. On a beaucoup reproché aux Chinois et aux Japonais de copier et à un moment ils passent devant.

moteur