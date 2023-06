"Marc Rochet a fait d'Air Caraïbes une success-story"

" C'est un petit jeune, mais l'aérien use plus que le reste des secteurs (rires).



Nous parlons d'un grand professionnel du secteur. Ce que j'aimerais relever, au SETO, nous côtoyons de nombreux dirigeants de compagnie aérienne, mais Marc Rochet a une grande vision du métier et de l'aérien.



Quand il quittera entièrement ses fonctions, alors il y a aura un grand déficit pour la profession.



De plus, c'est une personnalité proche de l'aérien touristique, donc des tour-opérateurs et agents de voyages. Je parle d'un patron qui est en mesure d'interpréter et transposer nos contraintes au secteur de l'aérien. C'est sensationnel.



Une fois qu'il raccrochera définitivement, son point de vue va nous manquer considérablement.



Marc Rochet nous dit nos 4 vérités, sans détour, et nous explique toujours ses positions.



Nos carrières se sont toujours suivies, nous avons jamais été très loin l'un de l'autre. Comprenant bien nos métiers et contraintes, il est capable de vite s'adapter et faire vite s'adapter Air Caraïbes à nos besoins. Des interlocuteurs de cette qualité, nous n'en avons pas beaucoup.



Nous rêvons que d'une chose : que sa succession ne mette pas fin à une période gagnant-gagnant, entre les TO et le groupe Dubreuil.



Air Caraïbes est un vrai partenaire des tour-opérateurs sur laquelle nous avons pu toujours compter et j'espère que cette relation privilégiée va durer dans le temps.



Je ne suis pas soucieux sur ce point, " a expliqué René-Marc Chikli, le président du SETO.