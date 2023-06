REV23 : le dernier congrès de Jean-Pierre Mas démarre à l'Ile Maurice

On peut dire que la profession doit une fière chandelle au Toulousain qui a su montrer que le tourisme n'était pas seulement les visiteurs étrangers qui venaient découvrir la douce France, mais aussi les professionnels qui œuvraient à la noble mission de faire découvrir le monde et contribuaient aux échangtes et à la paix dans le monde.



L'Ile Maurice est sa "deuxième patrie" à Jean-Pierre Mas. Il a pris le dernier avion avant la fermeture des frontières et n'a jamais cessé de soutenir la reprise de la destination.



Sous sa présidence les Entreprises du Voyage a montré le visage d'un syndicat patronal combatif.



Il a aussi "pacifié" les relations orageuses entre EdV, SETO et APST et fait en sorte que les trois entités parlent désormais d'une seule voix. Il a été épaulé dans toutes ces missions par une équipe et une secrétaire générale omniprésente et qu'il aimerait voir lui succéder.



L'avenir nous dira si son vœu sera exaucé et si Valérie Boned, que beaucoup d'adhérents encouragent, reprendra le flambeau pour rajeunir et engager le Syndicat dans une nouvelle ère pour le secteur.