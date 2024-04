Arabie saoudite : Une baisse du prix du visa touristique !

Il y a encore une fois eu une vraie volonté au plus haut niveau de s'ouvrir au monde. La famille royale a créé la Saudi Tourism Authority, l'organisation pour laquelle je travaillais.



Aujourd'hui, environ 600 personnes y travaillent. Je pense que nous pouvons parler de l'Office du tourisme qui a la plus grande équipe, mais aussi le plus de moyens et les plus grandes ambitions au monde,

Il y a une connexion directe entre Martseille et Djeddah, donc c'est aussi grâce à Marseille que nous arrivons à développer (le tourisme, ndlr) et surtout à gagner en visibilité.



D'ailleurs Flynas s'étend son réseau et développe ses vols en France et dans les pays frontaliers européens,

Depuis le début, nous sommes dans un travail auprès de l'industrie du voyage en France, le marché français c'est avant tout le BtoB. Nous allons échanger avec les professionnels pour leur permettre de pouvoir proposer à leurs clients la destination,

L'Arabie saoudite a de grandes, de très grandes ambitions dans le tourisme. nous confiait Claude Blanc, dans un précédent entretien. Et si l'appétit est grand, les moyens mis en place aussi. L'Arabie Saoudite entend développer très fortement l'aérien, dans les prochaines années, alors que dans ce domaine, le pays est déjà bien représenté." annonce Najet Kada, la responsable du marché français de l'OT d'Arabie Saoudite.La destination est en pleine construction, avec de nombreux mégaprojets qui doivent sortir de terre.Et pour s'imposer dans le concert mondial du tourisme, l'office du tourisme se donne les moyens et compte s'appuyer sur... les agents de voyages." conclut Najet Kada.