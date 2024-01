Arabie saoudite : Lionel Messi égérie de la destination

La campagne met également en lumière l'importance d'encourager les jeunes saoudiennes à atteindre leur plein potentiel.



Messi rend hommage à ces femmes pionnières, telles que l'équipe nationale de football féminin, la championne de sport automobile Dania Akeel, la DJ Cosmicat et Rayyanah Barnawi, première femme arabe à s'envoler dans l'espace. L'Arabie saoudite s'engage ainsi à soutenir l'émancipation des femmes et à favoriser leur participation active dans tous les domaines.



La campagne "Arabie saoudite, au-delà des idées reçues" offre une nouvelle perspective sur ce pays fascinant. Lionel Messi, en tant qu'ambassadeur du tourisme saoudien, invite les voyageurs à découvrir l'inattendu et à se laisser surprendre par la diversité et la richesse de l'Arabie saoudite. Alors, laissez-vous tenter par cette destination méconnue et partez à la découverte de ses trésors cachés.