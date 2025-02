Face à l'IA, "le Google que nous avons connu est mort" Guillaume Rostand (Liligo) [ABO]

Nous sommes quand même à la croisée des chemins.



Avoir un gros carrefour d'audience comme un 20h de TF1 ou même la météo sur BFM à répétition, cela a quand même un impact vraiment beaucoup plus fort que le digital.



Ce qui fonctionnait dans le passé et encore sans doute maintenant, ne sera pas ce qui marchera dans 5 ans, pas plus que TF1 ne sera plus ce qu'elle est en 2030,

Les belles images de paysages, de monuments ou de jolies voitures, ça n'a plus aucun impact. Il faut produire un contenu plus personnel. A l'image de ce virage à 180° opéré sur le digital, je suis aussi convaincu que nous allons devoir migrer sur un autre format web.



Dernièrement j'ai vu une intervention du célèbre influenceur et entrepreneur

lors d'une conférence. Il demande qui a déjà fait du business avec Google : 80% de la salle lève la main.



Il rétorque alors que dans 5 ans, cela n'existera plus, et j'en suis intimement persuadé.

" poursuit-il.Dans ce paysage télévisuel mouvant, mais aussi marketing, la plateforme se doit d'exister et être visible.Cependant, face au trop-plein de publicité et à la faible règlementation sur ces canaux, les internautes ne veulent plus que leurs vidéos soient coupées toutes les 3 minutes par des pages de promotion.