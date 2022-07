Innovation : La French Tech Polynésie donne rendez-vous en octobre 2022

L'enjeu est de mettre en lumière les innovations et les solutions durables et résilientes répondant aux contraintes spécifiques des territoires insulaires.



Et pour mener à bien cette réflexion, le Tech4Islands Summit Tahiti souhaite valoriser l’écosystème local, mais aussi sensibiliser les populations et inspirer une nouvelle génération d’entrepreneurs.



Pour faire face, la rencontre s’articulera autour de trois axes : la transition énergétique, le tourisme durable et la souveraineté alimentaire.