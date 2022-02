French Tech : le CAC 40 de la tech boude le tourisme !

Il faut dire que pour être sélectionné parmi les 120 start-up et scale-up du programme, il faut remplir des critères financiers de levée de fonds ou d’hypercroissance du chiffre d’affaires.Après deux ans de crise, des voyages contraints et les bouleversements du télétravail n'ont pas nécessairement favorisé l'émergence de technologie ou idée disruptive.La promotion 2022 a vu disparaître les Worldia, Misterfly, PerfectStay et Evaneos. Dans la rubrique TravelTech ne subsiste que PerfectStay, A noter que si la catégorie de la TravelTech s'est vidée, celle de la mobilité et logistique a pris un peu de poids.Les financements totaux des acteurs du transport et de la mobilité représentent plus de 1,1 milliard d'euros. Nous y retrouvons BlaBlaCar, Heetch (VTC) et Virtuo (location de voitures).Face à un tel constat, faut-il s'interroger sur l'attractivité financière de notre industrie ? Ou sur l'absence d'idées réellement novatrices ? L'avenir répondra à ces questions et peut être aussi la 3e promotion du French Tech Next40/120.