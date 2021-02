French Tech : deux acteurs du tourisme évincés du "CAC 40" de la tech

Malheureusement, parmi les partantes nous trouvons deux entreprises bien connues de l'industrie touristique.



Loisirs Enchères et Home Exchange ont disparu des pépites de la tech française. Toutefois dans la catégorie "voyage", une nouvelle tête pointe le bout de son nez... Virtuo.



Cette dernière s'évertue à digitaliser la location de voitures partout en Europe, notamment au niveau du parcours client.



A noter que d'autres grands noms de la disruption touristique figurent dans les indices Next 40 et French Tech 120. Ainsi, Blablacar (2e place des valorisations avec 1,6 milliard d'euros), Worldia, Misterfly, PerfectStay et Evaneos.



Parmi ces start-up, quelques-unes ont éprouvé les plus grandes difficultés, mais le business modèle et l'avenir du secteur n'ont pas été remis en cause par la crise.



Nous apprenons avec la publication de ces labels que Misterfly est valorisé entre 80 et 120 millions d'euros, Worldia entre 76 et 114 millions d'euros, PerfectStay entre 60 et 90 millions d'euros, Evaneos entre 291 et 436 millions, pour finir Virtuo de 80 à 120 millions d'euros.



Les critères pour être éligible sont : une valorisation d'un milliard d'euros ou avoir effectué une levée de fonds supérieure à 100 millions d'euros pour le Next 40 (contre 23 millions pour le FT 120), ou justifier d'une croissance annuelle supérieure à 30 %.



Les pépites figurant dans ce classement représente 37 500 salariés, dont 26 000 en France, mais surtout 10 000 nouveaux emplois en 2020.



Qui a dit que le monde des start-up n'était pas réel ?