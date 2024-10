PerfectStay : Raphaël Zier succède à Laurent Curutchet

Raphaël Zier, nouveau CEO de PerfectStay, déclare : "Assumer la direction opérationnelle de PerfectStay à ce moment clé est une opportunité exceptionnelle. L’alliance avec HBX Group nous propulse vers une nouvelle ère d’innovation et de croissance. Notre ambition est de devenir le leader mondial de la distribution de voyages packagés en B2B(2C). En collaborant étroitement avec nos partenaires, nous créons des solutions de voyage uniques qui renforcent leur proposition de valeur sans entrer en concurrence avec eux."



Laurent Curutchet, Executive Chairman en charge de la stratégie financière, ajoute : "Après huit années à la tête de PerfectStay, je suis ravi de transmettre le flambeau à Raphaël pour cette nouvelle étape qui s’annonce palpitante avec l’arrivée du groupe HBX à nos côtés. Ensemble, avec Raphaël et nos co-fondateurs, nous allons accélérer notre croissance et consolider notre position sur le marché mondial"