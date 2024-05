French Tech : découvrez les 6 pépites du tourisme en 2024 !

" Nous sommes ravis d'annoncer que Worldia fait de nouveau partie du prestigieux French Tech 120 !



Cette reconnaissance valide notre engagement à offrir à nos partenaires les moyens de concevoir des voyages exceptionnels et transformer chacun de ces voyages en une aventure inoubliable grâce à notre technologie.



Être sélectionné dans le French Tech 120 est un honneur qui souligne notre potentiel à devenir un leader tech de classe mondiale.



Un grand merci à la Mission French Tech pour cette distinction et son soutien constant. Nous sommes impatients de collaborer avec les autres lauréats pour continuer à élever la French Tech sur la scène internationale, tout en renforçant notre impact économique et social, " s'est félicité Erwan Corre, le cofondateur de Worldia.