Worldia : une levée de fonds pour conquérir le monde ? 🔑

TourMaG.com - Il y a beaucoup de conditions, cela semble très risqué. Pourquoi y aller ?



Erwan Corre : Le marché a une taille extrêmement importante.



Si nous arrivons à prendre ne serait-ce que quelques pourcentages, alors les retombées seraient très importantes. Nous avons eu l'opportunité de présenter nos produits et technologies à plusieurs acteurs, nous avons reçu un bon accueil.



Après ce n'est pas parce que nous regardons en Europe et aux USA, que nous n'avons pas des objectifs de développement en France. Il y a encore de la croissance à aller chercher.



TourMaG.com - Que représente l'international et que doit-il représenter à l'avenir ?



Erwan Corre : L'activité représente un peu moins de 10% de notre activité globale.



J'aimerais que d'ici 4 ou 5 ans, l'international représente la majorité, mais la France ne doit pas décroitre. Elle doit continuer à se développer. Nous avons encore beaucoup d'ambition dans notre pays, que ce soit en termes de produits, de taux d'usage et destinations.



Dans notre stratégie nous avons l'international, la diversification et l'augmentation des usages de la plateforme, puis l'investissement technique pour l'expérience client.



Bien souvent les gens craignent que la croissance entraine une dégradation de la qualité de service. Tout le support agent de voyages et BtoB est en interne, nous faisons grossir les équipes sans externaliser.



TourMaG.com - Vous venez de finaliser une levée de fonds de 25 millions quatre ans après la dernière opération du même type. Pourquoi à nouveau lever de l'argent ?



Erwan Corre : Elle a été faite avec l'appui de nos investisseurs historiques, Red River West, Cap Horn Invest et Raise. A ces noms vous ajoutez la Caisse des Dépôts et Consignations et le Crédit Mutuel Innovation.



Cette opération va nous aider à nous développer à l'international, à intensifier l'usage et les investissements techniques. Nous allons continuer à croitre en France et à l'international.



Ce n'est pas une levée pour l'acquisition d'une entreprise ou faire un énorme coup aux USA, nous déroulons notre stratégie.