FRAM lance sa nouvelle campagne TV !

une campagne diffusée jusqu'à la fin juin 2026


FRAM dévoile sa dernière campagne de communication intitulée « Le dilemme ». Conçue en collaboration avec l'agence St Johns Isoskèle, cette opération sera diffusée jusqu’au mois de juin sur TF1, France Télévisions, M6 et la TNT.


Rédigé par le Mercredi 21 Janvier 2026

FRAM lance une nouvelle campagne TV, baptisée « Le dilemme ».

Conçue avec l’agence St Johns Isoskèle, l'opération s'appuie sur sur les concepts de détente et d'évasion.

Qui n’a jamais rêvé d’alterner une matinée au calme et une après-midi de découverte ?
D’un séjour qui combine moments pour soi et expériences à partager ?

Plutôt que d’opposer des profils de voyageurs - aventuriers versus amateurs de farniente - FRAM fait le choix de se positionner sur à la fois sur le "moi tranquille" et le "moi explorateur". Si les deux se font face, débattent, s’opposent… ils trouvent un terrain d’entente grâce à FRAM.

FRAM sur TF1, France Télévisions, M6 et la TNT

« Nous sommes partis d’une vérité très simple : les vacanciers n’ont pas une seule envie, mais plusieurs. Avec cette campagne, FRAM assume pleinement cette richesse et rappelle que nos offres sont conçues pour permettre de tout vivre, sans compromis. » précisé Cyrille Fradin, Président du groupe Karavel-FRAM.

La campagne fait écho à l'offre du voyagiste : clubs Framissima, Framissima Premium, Framissima Évasion, circuits FRAM, sans oublier combinés et autotours.

Le spot TV est diffusé en TV linéaire et en streaming depuis le 8 janvier jusqu’au mois de juin sur TF1, France Télévisions, M6 et la TNT.

