FRAM lance sa nouvelle campagne TV !

Nous sommes partis d’une vérité très simple : les vacanciers n’ont pas une seule envie, mais plusieurs. Avec cette campagne, FRAM assume pleinement cette richesse et rappelle que nos offres sont conçues pour permettre de tout vivre, sans compromis.

» précisé Cyrille Fradin, Président du groupe Karavel-FRAM.La campagne fait écho à l'offre du voyagiste : clubs Framissima, Framissima Premium, Framissima Évasion, circuits FRAM, sans oublier combinés et autotours.Le spot TV est diffusé en TV linéaire et en streaming depuis le 8 janvier jusqu’au mois de juin sur TF1, France Télévisions, M6 et la TNT.