Air France va fermer ses agences physiques

C'est la fin d'une époque et d'un symbole aussi, Air France n'aura plus d'attache physique et vendra ses billets en propre exclusivement sur le digital.En effet, selon une indiscrétion de nos confrères de l'Express, Comptant jusqu'à 80 points de vente au début des années 2002, les agences physiques n'étaient plus que 11.D'après Ouest-France, à Nantes l'agence était fermée, ce mercredi 8 juillet 2020.