Huttopia rachète 18 campings Terracamps

Nous sommes heureux de faire cette acquisition d’un acteur historique du camping-nature. C’est une forme d’écotourisme en plein développement, en France et ailleurs, qui apporte une réponse tant au besoin des citadins de se reconnecter à la nature qu’aux enjeux de développement économique de nombreux territoires ruraux. Huttopia a sans aucun doute un rôle clé à jouer dans la consolidation du secteur qui s’annonce

. » a déclaré Philippe Bossanne fondateur d’Huttopia.Huttopia entend jouer un rôle clé dans la consolidation du marché du camping nature et contribuer à le structurer.Les sites Huttopia comptent en moyenne 150 emplacements sur 10 hectares, avec 50% d’emplacements nus et les sites Onlycamp, 100 emplacements sur 3 hectares avec 90% d’emplacements nus.