Huttopia rachète 18 campings Terracamps

Huttopia va atteindre un parc de 200 sites pour la saison 2026


Le groupe Huttopia complète son offre de campings-nature avec l’acquisition des 18 campings Terracamps de la société Aquadis.


Rédigé par le Lundi 19 Janvier 2026

Huttopia rachète 18 campings Terracamps - Photo Huttopia
Huttopia rachète 18 campings Terracamps - Photo Huttopia
CroisiEurope
Le groupe Huttopia annonce l'acquisition de 18 campings Terracamps (Groupe Aquadis). Ce rachat contribuera à franchir la barre symbolique des 200 sites pour la saison 2026. Ils seront mis aux standards des marques du groupe Huttopia ou Onlycamp.

Créée par Fréderic Martin en 1996, Aquadis s’est rapidement concentrée dans le développement d’un réseau de campings à taille humaine, souvent situés en bordure de lacs ou de rivières, majoritairement situés dans le centre de la France.

"La typologie de ces sites correspond parfaitement à l’expérience de voyage nature promise par Huttopia et viendra compléter harmonieusement le réseau déjà existant de campings-nature du groupe." indique un communiqué de presse.

Huttopia veut structurer le marché du camping-nature

« Nous sommes heureux de faire cette acquisition d’un acteur historique du camping-nature. C’est une forme d’écotourisme en plein développement, en France et ailleurs, qui apporte une réponse tant au besoin des citadins de se reconnecter à la nature qu’aux enjeux de développement économique de nombreux territoires ruraux. Huttopia a sans aucun doute un rôle clé à jouer dans la consolidation du secteur qui s’annonce. » a déclaré Philippe Bossanne fondateur d’Huttopia.

Huttopia entend jouer un rôle clé dans la consolidation du marché du camping nature et contribuer à le structurer.

Les sites Huttopia comptent en moyenne 150 emplacements sur 10 hectares, avec 50% d’emplacements nus et les sites Onlycamp, 100 emplacements sur 3 hectares avec 90% d’emplacements nus.

