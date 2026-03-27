Prix en hausse, grèves, nouvelles tendances : l’actu tourisme de la semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 23 mars 2026

La guerre au Moyen-Orient continue de secouer le tourisme mondial, entre hausse des prix et ralentissement du trafic aérien. Dans le même temps, de nouvelles tendances émergent, comme l’essor des hôtels centrés sur la gastronomie ou l’engouement croissant pour le tourisme d’aventure. Comme chaque semaine, TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité touristique.

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 27 Mars 2026 à 19:11

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