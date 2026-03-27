Prix en hausse, grèves, nouvelles tendances : l’actu tourisme de la semaine [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 23 mars 2026 :
Le tourisme mondial perturbé par le conflit iranien
Les compagnies asiatiques profitent de la crise au Moyen-Orient
Tourisme sous tension : des menaces qui dépassent le Moyen-Orient
Vacances de Pâques en Égypte : un tourisme sous contraintes énergétiques ?
Hausse des prix aériens : moins de vols, plus de surcharges
Hôtels gastronomiques : une nouvelle stratégie touristique
Grèves aériennes : appel à revoir le droit de grève
Tourisme d’aventure en Europe : un marché de 464 milliards en pleine évolution
Espagne : des aéroports perturbés pour les vacances de Pâques
Insolite ! Une église qui penche… et qui cartonne !
Le tourisme mondial perturbé par le conflit iranien
Les compagnies asiatiques profitent de la crise au Moyen-Orient
Tourisme sous tension : des menaces qui dépassent le Moyen-Orient
Vacances de Pâques en Égypte : un tourisme sous contraintes énergétiques ?
Hausse des prix aériens : moins de vols, plus de surcharges
Hôtels gastronomiques : une nouvelle stratégie touristique
Grèves aériennes : appel à revoir le droit de grève
Tourisme d’aventure en Europe : un marché de 464 milliards en pleine évolution
Espagne : des aéroports perturbés pour les vacances de Pâques
Insolite ! Une église qui penche… et qui cartonne !
Le tourisme mondial perturbé par le conflit iranien
Le conflit impliquant l’Iran, désormais dans sa quatrième semaine, impacte fortement le tourisme bien au-delà du Moyen-Orient.
En raison des tensions dans le détroit d’Ormuz, essentiel pour l’approvisionnement en pétrole, plusieurs pays asiatiques font face à des pénuries de carburant.
Ces difficultés entraînent des mesures d’économie d’énergie dans des destinations touristiques majeures : au Sri Lanka, l’achat de carburant est limité (avec des exceptions pour le secteur touristique) ; en Égypte, les commerces et restaurants ferment plus tôt ; en Thaïlande, la pénurie réduit le nombre de taxis, compliquant les déplacements des voyageurs.
Globalement, même hors des zones de conflit, le tourisme subit des perturbations liées à la dépendance énergétique et à l’augmentation des coûts.
Un article de euronews.com
En raison des tensions dans le détroit d’Ormuz, essentiel pour l’approvisionnement en pétrole, plusieurs pays asiatiques font face à des pénuries de carburant.
Ces difficultés entraînent des mesures d’économie d’énergie dans des destinations touristiques majeures : au Sri Lanka, l’achat de carburant est limité (avec des exceptions pour le secteur touristique) ; en Égypte, les commerces et restaurants ferment plus tôt ; en Thaïlande, la pénurie réduit le nombre de taxis, compliquant les déplacements des voyageurs.
Globalement, même hors des zones de conflit, le tourisme subit des perturbations liées à la dépendance énergétique et à l’augmentation des coûts.
Un article de euronews.com
Les compagnies asiatiques profitent de la crise au Moyen-Orient
Les compagnies aériennes asiatiques se positionnent comme alternatives aux hubs du Golfe - Depositphotos.com, photoncatcher63
Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, des compagnies comme Cathay Pacific, Air China et Singapore Airlines renforcent leurs liaisons vers l’Europe pour se positionner comme alternative aux hubs du Golfe, perturbés par les attaques et les annulations de vols.
Elles suspendent certaines routes vers le Moyen-Orient tout en augmentant leurs capacités sur les axes Asie-Europe, profitant d’une demande accrue. Cette stratégie leur permet aussi de compenser la hausse des coûts du carburant et de gagner des parts de marché.
Cependant, la situation reste fragile : les tensions dans le détroit d’Ormuz et les risques de pénurie de kérosène continuent de peser sur l’ensemble du secteur aérien, malgré une stabilisation récente des prix des billets.
Source : hosteltur.com
Elles suspendent certaines routes vers le Moyen-Orient tout en augmentant leurs capacités sur les axes Asie-Europe, profitant d’une demande accrue. Cette stratégie leur permet aussi de compenser la hausse des coûts du carburant et de gagner des parts de marché.
Cependant, la situation reste fragile : les tensions dans le détroit d’Ormuz et les risques de pénurie de kérosène continuent de peser sur l’ensemble du secteur aérien, malgré une stabilisation récente des prix des billets.
Source : hosteltur.com
Tourisme sous tension : des menaces qui dépassent le Moyen-Orient
L’Iran a menacé de viser des sites touristiques et de loisirs dans le monde entier - Depositphotos.com, meshcube
Le conflit impliquant l'Iran prend une dimension mondiale, avec des menaces explicites visant des sites touristiques et de loisirs à travers le monde.
Cette situation inquiète fortement le secteur du tourisme, en ravivant les craintes d’attaques hors des zones de guerre.
Dans le Golfe, les frappes et les tensions perturbent déjà certaines destinations, tandis que le renforcement militaire américain accentue le climat d’instabilité. Résultat : une baisse de confiance des voyageurs et des risques accrus pour certaines régions.
Au-delà de la sécurité, les conséquences économiques, notamment la hausse des prix de l’énergie, pourraient aussi renchérir les voyages et freiner la reprise du tourisme international.
A lire sur timesofisrael.com
Cette situation inquiète fortement le secteur du tourisme, en ravivant les craintes d’attaques hors des zones de guerre.
Dans le Golfe, les frappes et les tensions perturbent déjà certaines destinations, tandis que le renforcement militaire américain accentue le climat d’instabilité. Résultat : une baisse de confiance des voyageurs et des risques accrus pour certaines régions.
Au-delà de la sécurité, les conséquences économiques, notamment la hausse des prix de l’énergie, pourraient aussi renchérir les voyages et freiner la reprise du tourisme international.
A lire sur timesofisrael.com
Vacances de Pâques en Égypte : un tourisme sous contraintes énergétiques ?
Pour réduire sa facture énergétique, l’Egypte réduit les horaires des restaurants et des musées - Depositphotos.com, mikdam
En raison de la crise énergétique, l’Égypte impose des mesures exceptionnelles. Les horaires des restaurants, commerces et musées sont réduits (fermeture vers 21h), et des coupures d’électricité ponctuelles peuvent survenir, selon euronews.com.
Malgré ces contraintes, les principales zones touristiques comme Hurghada ou Le Caire restent accessibles, relativement sûres et surtout non concernées par les mesures.
En effet, le Ministre du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathy, a confirmé dans un communiqué que les mesures visant à rationaliser la consommation d’énergie, devant entrer en vigueur le samedi 28 mars 2026 pour une durée d’un mois, "n’auront aucun impact sur les touristes, leur expérience globale ou la qualité des services qui leur sont fournis durant leur séjour en Égypte".
La réglementation des horaires de fermeture des magasins à 21h en semaine et à 22h les jeudis et vendredis ne s’appliquent pas aux destinations touristiques d’Égypte, notamment Hurghada, Marsa Alam, Louxor, Assouan, Charm el-Cheikh.
Cette exemption s’applique également aux restaurants touristiques dans toutes les destinations, y compris Le Caire.
Enfin, pour rappel, la hausse du coût du visa à l’arrivée de 5€ n'est pas liée aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient.
Malgré ces contraintes, les principales zones touristiques comme Hurghada ou Le Caire restent accessibles, relativement sûres et surtout non concernées par les mesures.
En effet, le Ministre du Tourisme et des Antiquités, Sherif Fathy, a confirmé dans un communiqué que les mesures visant à rationaliser la consommation d’énergie, devant entrer en vigueur le samedi 28 mars 2026 pour une durée d’un mois, "n’auront aucun impact sur les touristes, leur expérience globale ou la qualité des services qui leur sont fournis durant leur séjour en Égypte".
La réglementation des horaires de fermeture des magasins à 21h en semaine et à 22h les jeudis et vendredis ne s’appliquent pas aux destinations touristiques d’Égypte, notamment Hurghada, Marsa Alam, Louxor, Assouan, Charm el-Cheikh.
Cette exemption s’applique également aux restaurants touristiques dans toutes les destinations, y compris Le Caire.
Enfin, pour rappel, la hausse du coût du visa à l’arrivée de 5€ n'est pas liée aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient.
Hausse des prix aériens : moins de vols, plus de surcharges
Au Vietnam, face à la pénurie de carburant et à la flambée des prix de l’énergie, les compagnies aériennes réduisent leurs vols et augmentent leurs tarifs - Depositphotos.com, teamtime
Face à la pénurie de carburant et à la flambée des prix de l’énergie, les compagnies aériennes, comme Vietnam Airlines, réduisent leurs vols intérieurs pour privilégier les liaisons essentielles.
Au Vietnam, certaines routes peu fréquentées sont temporairement suspendues, tandis que les fréquences globales diminuent.
Parallèlement, de nombreuses compagnies augmentent fortement les surcharges carburant, notamment sur les vols internationaux, ce qui entraîne une hausse significative des prix des billets.
Au niveau mondial, cette double pression - moins de vols disponibles et coûts plus élevés - complique les déplacements et renchérit fortement le transport aérien pour les voyageurs.
A lire sur vietnam.vn
Au Vietnam, certaines routes peu fréquentées sont temporairement suspendues, tandis que les fréquences globales diminuent.
Parallèlement, de nombreuses compagnies augmentent fortement les surcharges carburant, notamment sur les vols internationaux, ce qui entraîne une hausse significative des prix des billets.
Au niveau mondial, cette double pression - moins de vols disponibles et coûts plus élevés - complique les déplacements et renchérit fortement le transport aérien pour les voyageurs.
A lire sur vietnam.vn
Hôtels gastronomiques : une nouvelle stratégie touristique
Les hôtels misent sur l’expérience culinaire pour attirer les voyageurs - Depositphotos.com, rossandhelen
De plus en plus de groupes hôteliers misent sur la gastronomie pour attirer les voyageurs, en lançant des hôtels centrés sur l’expérience culinaire plutôt que sur le simple hébergement.
Des acteurs comme Minor Hotels développent ainsi de nouvelles marques où la nourriture devient un élément central du séjour.
Cette tendance répond à une évolution des attentes des touristes, qui recherchent des expériences locales et culturelles, souvent à travers la cuisine. Cependant, ces hôtels ne réussissent vraiment que dans des destinations où l’offre gastronomique locale est limitée.
Ainsi, le succès de ces projets dépend fortement de leur implantation, dans une concurrence croissante entre hôtels et restaurants pour séduire les voyageurs.
Un article skift.com
Des acteurs comme Minor Hotels développent ainsi de nouvelles marques où la nourriture devient un élément central du séjour.
Cette tendance répond à une évolution des attentes des touristes, qui recherchent des expériences locales et culturelles, souvent à travers la cuisine. Cependant, ces hôtels ne réussissent vraiment que dans des destinations où l’offre gastronomique locale est limitée.
Ainsi, le succès de ces projets dépend fortement de leur implantation, dans une concurrence croissante entre hôtels et restaurants pour séduire les voyageurs.
Un article skift.com
Grèves aériennes : appel à revoir le droit de grève
Le secteur aérien allemand est fortement perturbé par une série de grèves - Depositphotos.com, alexanderon
Le secteur aérien allemand est fortement perturbé par une série de grèves, notamment chez Lufthansa, avec des milliers de vols annulés et la fermeture temporaire de l’aéroport de Berlin-Brandebourg.
Face à la multiplication des conflits sociaux, l’Association allemande de l'aviation (BDL) demande une réévaluation du droit de grève pour les infrastructures critiques, estimant que ces mouvements perturbent gravement l’économie et les voyageurs.
Les tensions restent vives, notamment autour des salaires et des retraites, et d’autres grèves pourraient encore aggraver la situation dans les semaines à venir.
Une info reisevor9.de
Face à la multiplication des conflits sociaux, l’Association allemande de l'aviation (BDL) demande une réévaluation du droit de grève pour les infrastructures critiques, estimant que ces mouvements perturbent gravement l’économie et les voyageurs.
Les tensions restent vives, notamment autour des salaires et des retraites, et d’autres grèves pourraient encore aggraver la situation dans les semaines à venir.
Une info reisevor9.de
Tourisme d’aventure en Europe : un marché de 464 milliards en pleine évolution
Le tourisme d’aventure européen représente un marché de 464 milliards de dollars, avec 73% des voyageurs ouverts à ce type d’expériences selon une étude de l’Adventure Travel Trade Association - Depositphotos.com, mihtiander
Une étude de l’Adventure Travel Trade Association révèle que le tourisme d’aventure européen représente un marché de 464 milliards de dollars, avec 73% des voyageurs ouverts à ce type d’expériences.
Cependant, les attentes varient selon les pays : en France et en Espagne, l’aventure est surtout culturelle (patrimoine, gastronomie), tandis que des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni privilégient davantage les activités et l’exploration. L’Allemagne se distingue par un équilibre entre nature, culture et voyages sociaux.
Malgré ces différences, des tendances communes émergent : recherche d’expériences authentiques, importance du rapport qualité-prix et intérêt croissant pour un tourisme responsable et durable.
A lire sur traveldailynews.com
Cependant, les attentes varient selon les pays : en France et en Espagne, l’aventure est surtout culturelle (patrimoine, gastronomie), tandis que des pays comme les Pays-Bas ou le Royaume-Uni privilégient davantage les activités et l’exploration. L’Allemagne se distingue par un équilibre entre nature, culture et voyages sociaux.
Malgré ces différences, des tendances communes émergent : recherche d’expériences authentiques, importance du rapport qualité-prix et intérêt croissant pour un tourisme responsable et durable.
A lire sur traveldailynews.com
Espagne : des aéroports perturbés pour les vacances de Pâques
Une grève du personnel au sol menace le trafic aérien dans plusieurs grands aéroports espagnols - Depositphotos.com, CssAndDesign
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À l’approche des vacances de Pâques, une grève du personnel au sol, notamment chez Groundforce et d’autres prestataires, menace de perturber fortement le trafic aérien dans plusieurs grands aéroports espagnols comme Madrid, Barcelone ou Palma de Majorque.
Le mouvement, lié à des revendications salariales et de conditions de travail, pourrait entraîner retards, longues files d’attente et annulations de vols, en pleine période de forte affluence touristique.
Les voyageurs sont invités à anticiper (arriver tôt, vérifier leur vol, privilégier les bagages cabine), tout en sachant qu’ils bénéficient de droits à assistance et indemnisation en cas de perturbations importantes.
Un article signé lefigaro.fr
Le mouvement, lié à des revendications salariales et de conditions de travail, pourrait entraîner retards, longues files d’attente et annulations de vols, en pleine période de forte affluence touristique.
Les voyageurs sont invités à anticiper (arriver tôt, vérifier leur vol, privilégier les bagages cabine), tout en sachant qu’ils bénéficient de droits à assistance et indemnisation en cas de perturbations importantes.
Un article signé lefigaro.fr
Insolite ! Une église qui penche… et qui cartonne !
En Grèce, le petit village de Ropoto attire les curieux grâce à une église pour le moins… déséquilibrée !
Avec une inclinaison d’environ 17 degrés - oui, plus que la célèbre Tour de Pise - l’édifice est devenu un spot incontournable pour tester son sens de l’équilibre (et repartir avec des photos improbables).
Cette église, dédiée à la Dormition de la Vierge Marie, a été déplacée lors d’un glissement de terrain en 2012, emportée avec ses fondations… sans se fissurer. Résultat : un bâtiment penché mais toujours debout, qui défie les lois de la gravité et amuse autant qu’il intrigue les visiteurs.
Une info rtl.lu
Avec une inclinaison d’environ 17 degrés - oui, plus que la célèbre Tour de Pise - l’édifice est devenu un spot incontournable pour tester son sens de l’équilibre (et repartir avec des photos improbables).
Cette église, dédiée à la Dormition de la Vierge Marie, a été déplacée lors d’un glissement de terrain en 2012, emportée avec ses fondations… sans se fissurer. Résultat : un bâtiment penché mais toujours debout, qui défie les lois de la gravité et amuse autant qu’il intrigue les visiteurs.
Une info rtl.lu