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Guerre au Moyen Orient, TUI, Hilton... Quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ?

La revue de presse de la semaine du 6 avril 2026


Au menu de la revue de presse touristique de la semaine : la crise énergétique entraîne une hausse durable des prix des billets d’avion, TUI s’implante au Bhoutan, le pass ferroviaire DiscoverEU revient en 2026 pour les 18 ans,... et la mythique Route 66 célèbre ses 100 ans !


Rédigé par le Vendredi 10 Avril 2026 à 18:00




Des billets d’avion durablement plus chers

La hausse des prix des billets d’avion pourrait se poursuivre malgré @depositphotos/veloliza
La hausse des prix des billets d’avion pourrait se poursuivre malgré @depositphotos/veloliza


La guerre en Iran a provoqué une flambée du prix du kérosène (+115 %), entraînant une hausse immédiate des billets d’avion via des surcharges carburant appliquées par de nombreuses compagnies comme Air France-KLM.

Même avec une trêve, les prix du carburant restent élevés, ce qui continuera de peser sur les tarifs pendant plusieurs mois.

Le phénomène est durable car les compagnies répercutent rapidement les hausses… mais beaucoup plus lentement les baisses.

Un article à lire sur lemonde.fr

Crise énergétique : l’Europe appelle à moins voyager

Le commissaire européen Dan Jørgensen appelle à réduire les déplacements pour économiser l’énergie. @depositphotos/Mahmud07
Le commissaire européen Dan Jørgensen appelle à réduire les déplacements pour économiser l’énergie. @depositphotos/Mahmud07
Face à la hausse des prix de l’énergie et les risques de pénurie de carburant, le commissaire européen Dan Jørgensen appelle à réduire les déplacements en voiture et en avion pour économiser l’énergie.

Cette position inquiète le secteur touristique, qui redoute des conséquences économiques majeures.

A lire sur reisevor9.de

TUI s’implante au Bhoutan avec un hôtel haut de gamme

Le premier hôtel TUI Blue ouvrira ses portes au Bhoutan en mai 2026. @tui
Le premier hôtel TUI Blue ouvrira ses portes au Bhoutan en mai 2026. @tui
Le groupe TUI Hotels & Resorts annonce l’ouverture en mai 2026 de son premier établissement au Bhoutan, le TUI Blue Paro Taktsang. Situé près de sites emblématiques comme la Tanière du Tigre, cet hôtel de luxe comptera 34 suites et misera sur le bien-être et le tourisme durable.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’expansion du groupe en Asie-Pacifique, où plus de 30 nouveaux hôtels sont en développement. TUI cherche ainsi à renforcer sa présence dans des destinations uniques tout en soutenant l’économie locale.

Une info du site tradingsat.com

Hilton accélère en Inde avec 125 hôtels milieu de gamme

Hilton ouvre 125 hôtels milieu de gamme en Inde. @depositphotos/richie0703
Hilton ouvre 125 hôtels milieu de gamme en Inde. @depositphotos/richie0703
Le groupe Hilton s’associe à Royal Orchid Hotels pour ouvrir 125 établissements sous la marque Hampton by Hilton en Inde. Ces hôtels, exploités en franchise, seront principalement situés dans l’ouest et le sud du pays.

Avec ce partenariat, Hilton vise le segment milieu de gamme supérieur, porté par la croissance économique et l’essor de la classe moyenne indienne.

Un article à lire sur skift.com

Les inquiétudes sécuritaires ralentissent les voyages vers l’Europe

Dans le contexte de guerre au Moyen Orient et de hausse des prix, les américains délaissent le vieux continent au profit de destinations plus proches. @depositphotos/booblgum
Dans le contexte de guerre au Moyen Orient et de hausse des prix, les américains délaissent le vieux continent au profit de destinations plus proches. @depositphotos/booblgum
Selon le média américain Travelweekly.com, la guerre en Iran et la hausse des prix du pétrole freinent fortement la demande de voyages vers l’Europe. De nombreux voyageurs hésitent ou annulent leurs projets, inquiets pour leur sécurité et découragés par l’augmentation du coût des billets d’avion.

Les agences de voyage constatent une chute marquée des réservations, parfois jusqu’à -75 %, même si l’envie de voyager reste présente à plus long terme (notamment pour 2027). Beaucoup de clients privilégient désormais des destinations plus proches, comme l’Amérique du Nord ou les Caraïbes.

Malgré ce ralentissement, la situation reste contrastée : certaines réservations se maintiennent et commencent même à se redresser légèrement, signe que la confiance pourrait revenir progressivement.

Une analyse de travelweekly.com

DiscoverEU 2026 : des milliers de jeunes à la découverte de l’Europe

Le programme Erasmus+ DiscoverEU revient en 2026 avec plus de 40 000 pass de transport gratuits pour les jeunes Européens.@depositphotos/veloliza
Le programme Erasmus+ DiscoverEU revient en 2026 avec plus de 40 000 pass de transport gratuits pour les jeunes Européens.@depositphotos/veloliza
Le programme DiscoverEU, intégré à Erasmus+, revient en 2026 avec plus de 40 000 pass de transport gratuits pour les jeunes Européens. Destiné aux 18 ans, il leur permet de voyager principalement en train à travers l’Europe pendant plusieurs semaines.

Source : euronews.com

Coupe du monde 2026 : un moteur touristique puissant mais sous conditions

Avec en moyenne plus de 5 000 $ dépensés par voyageurs internationaux, la Coupe du monde de la FIFA 2026 devrait générer de fortes retombées aux États-Unis.@depositphotos/oundum
Avec en moyenne plus de 5 000 $ dépensés par voyageurs internationaux, la Coupe du monde de la FIFA 2026 devrait générer de fortes retombées aux États-Unis.@depositphotos/oundum
Une étude de l’US Travel Association montre que la Coupe du monde de la FIFA 2026 pourrait générer un fort impact économique aux États-Unis. Les visiteurs internationaux prévoient de dépenser davantage (plus de 5 000 $ en moyenne), de prolonger leur séjour et d’explorer des destinations au-delà des grandes villes.

Cependant, certains freins pourraient limiter cet effet positif, notamment les préoccupations liées à la sécurité et les obstacles administratifs comme les visas. L’étude souligne ainsi que la réussite de l’événement dépendra d’une bonne préparation, d’une communication claire et d’un accès facilité pour les voyageurs.

Une info traveldailynews.com

Espagne : un optimisme retrouvé après Pâques

Les agences de voyages espagnoles dressent un bilan globalement positif des vacances de Pâques.@depositphotos/Maksym Yemelyanov
Les agences de voyages espagnoles dressent un bilan globalement positif des vacances de Pâques.@depositphotos/Maksym Yemelyanov
Autres articles
Malgré un contexte difficile marqué par la guerre au Moyen-Orient et perturbations ferroviaires dans le pays, les agences de voyages espagnoles dressent un bilan globalement positif des vacances de Pâques. Selon Carlos Garrido, président de la CEAV,un réseau d’agences espagnoles, la fréquentation est restée bonne, avec des destinations comme Malaga qui ont su s’adapter.

Les voyages long-courriers, majoritairement réservés avant la crise, ont été peu affectés, même si certains itinéraires ont été ajustés.

Avec la récente trêve, les professionnels se montrent confiants pour les mois à venir et anticipent une reprise des réservations, notamment à l’approche de la saison estivale.

Plus à lire sur hosteltur.com

Le saviez-vous ? La mythique Route 66 fête ses 100 ans… et fascine toujours

La célèbre Route 66 fête ses 100 ans. @depositphotos/trekandshoot
La célèbre Route 66 fête ses 100 ans. @depositphotos/trekandshoot
La légendaire Route 66, qui traverse les États-Unis de Chicago à Santa Monica, célèbre ses 100 ans en 2026… et continue d’attirer les voyageurs du monde entier.

Surnommée la « Mother Road » par John Steinbeck, elle séduit toujours grâce à son ambiance unique : néons rétro, diners emblématiques, motels restaurés et paysages mythiques.

Plus qu’une simple route, elle incarne un voyage lent et nostalgique, ponctué d’histoires locales, de culture populaire et d’étapes iconiques comme le Cadillac Ranch ou les anciens drive-in américains.

A lire sur euronews.com

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Tags : revue de presse
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