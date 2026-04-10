Guerre au Moyen Orient, TUI, Hilton... Quoi de neuf dans le monde du tourisme cette semaine ?

La revue de presse de la semaine du 6 avril 2026

Au menu de la revue de presse touristique de la semaine : la crise énergétique entraîne une hausse durable des prix des billets d’avion, TUI s’implante au Bhoutan, le pass ferroviaire DiscoverEU revient en 2026 pour les 18 ans,... et la mythique Route 66 célèbre ses 100 ans !

Rédigé par Caroline Lelievre le Vendredi 10 Avril 2026 à 18:00

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