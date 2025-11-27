Coupe du Monde de rugby 2027 : Couleur orchestre le marché européen et accélère !

« La Coupe du monde 2023 a été un véritable tournant : nous avions les droits pour gérer le programme voyage à l’international.



Nous avons créé notre propre réseau d’agences agréées à travers le monde. Cela a fait changer le groupe d’échelle »

« Envoyer environ 5 000 supporters européens »

du camping-car aux circuits premium avec une légende du rugby, en passant par le package comprenant l’hôtel et la billetterie ».

« Nous pouvons "sous-agréer" des agences de voyages pour vendre les packages en France, Espagne, Portugal, Italie et dans l’Union européenne (sauf Irlande).



Autrement dit, ces agences s'engagent à nos côtés et peuvent ainsi acquérir des droits de promotion et de commercialisation de voyages autour de la Coupe du Monde de Rugby 2027. Les agences intéressées peuvent se manifester dès maintenant »

« Killester Travel possède une forte légitimité et a été retenue par World Rugby pour ce territoire. »