Coupe du Monde de rugby 2027 : Couleur orchestre le marché européen et accélère !

Rugby World Cup Experiences a sélectionné Couleur Rugby en tant qu’Agence de Voyages Officielle Exclusive en France et dans le reste de l’Union Européenne (hors Irlande) pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 - Photo : Getty images
En obtenant l’exclusivité des voyages officiels pour la Coupe du monde de rugby 2027 en France et en Europe (hors Irlande), Couleur confirme son changement d’échelle.
L’opérateur lyonnais s’impose plus que jamais comme un acteur international stratégique du voyage sportif.
« La Coupe du monde 2023 a été un véritable tournant : nous avions les droits pour gérer le programme voyage à l’international.
Nous avons créé notre propre réseau d’agences agréées à travers le monde. Cela a fait changer le groupe d’échelle », raconte Rémy Brosset directeur général du groupe Couleur.
Avec l’exclusivité européenne (hors Irlande) pour 2027, l’ambition est posée : « Envoyer environ 5 000 supporters européens » en Australie, avec une offre allant « du camping-car aux circuits premium avec une légende du rugby, en passant par le package comprenant l’hôtel et la billetterie ».
Le groupe pourra par ailleurs s’appuyer sur un réseau élargi : « Nous pouvons "sous-agréer" des agences de voyages pour vendre les packages en France, Espagne, Portugal, Italie et dans l’Union européenne (sauf Irlande).
Autrement dit, ces agences s'engagent à nos côtés et peuvent ainsi acquérir des droits de promotion et de commercialisation de voyages autour de la Coupe du Monde de Rugby 2027. Les agences intéressées peuvent se manifester dès maintenant », insiste Rémy Brosset.
Quant à l’Irlande, elle reste un cas à part : « Killester Travel possède une forte légitimité et a été retenue par World Rugby pour ce territoire. »
Couleur : le sport, ADN historique et moteur de croissance
Depuis 30 ans, Couleur s’est construit autour d’une promesse simple : rendre l’événement sportif accessible. « Notre métier, c’est de faciliter l'accès à l’événement sportif », rappelle Rémy Brosset. Le rugby reste le socle historique, de toutes les Coupes du monde depuis 1999 au Tournoi des Six Nations.
Mais le groupe s’est ouvert à d’autres disciplines qui montent en puissance : football, NBA, sports d’hiver, et surtout Formule 1. « La F1 connaît un regain incroyable », constate le dirigeant.
Le football reste stratégique, notamment via le PSG : « Nous avons organisé les déplacements des supporters à Doha puis à New York » pour la Coupe du monde des clubs, souligne Rémy Brosset.
Rugby : "9 000 à 10 000 supporters français chaque année"
En janvier 2026, le groupe couleur lancera un site web dédié à la Coupe du monde 2027, entièrement multilingue - Affiche : Groupe Couleur
Malgré un contexte économique et géopolitique chahuté, la demande reste solide. « Les fans passionnés continuent de voyager. L’impact se voit plutôt sur les entreprises, qui invitent peut-être moins leurs clients », observe Rémy Brosset.
Le rugby reste un pilier massif : « Nous envoyons 9 000 à 10 000 supporters français chaque année » sur le Tournoi des Six Nations, et la Coupe du monde 2023 a représenté « 290 000 billets commercialisés ».
Le groupe a aussi capitalisé sur l’après-pandémie : « Le Covid a stoppé notre activité, mais paradoxalement, c’est à ce moment-là que nous avons obtenu l’agrément pour la Coupe du monde 2023. Nous avons pu construire un réseau international d’une cinquantaine d’agences. »
Perspectives : accélération internationale et nouvelle diversification
Cap sur 2027 : Couleur renforce sa capacité de production, recrute des spécialistes de l’Australie et structure sa force commerciale. Le digital devient également un pilier : « Nous lancerons en janvier 2026 un site web dédié à la Coupe du monde 2027, entièrement multilingue. Une première pour nous », annonce Rémy Brosset.
Autre chantier : la diversification. « Nous avons des ambitions sur les spectacles et festivals. Notre expertise se transpose facilement. » Une extension prévue dès 2026.
La trajectoire est tracée : « L’objectif maintenant est de maintenir cette dimension, en poursuivant notre croissance dans le sport… mais pas uniquement », conclut le directeur général.
